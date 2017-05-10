Сергей Дугин: "На решение дорожных проблем в Барнауле будет направлено 2,8 млрд рублей"

Краевая столица получит беспрецедентное финансирование на строительство и ремонт дорог: два ближайших года на эти цели направят около 2,8 млрд. рублей. Глава администрации Барнаула рассказал подробности о том, как удалось добиться финансирования, какие улицы отремонтируют прежде всего и какую роль играют горожане в реализации проекта.

— Сергей Иванович, какие суммы будут выделены на ремонт и строительство дорог в Барнауле по проекту "Безопасные и качественные дороги"?

— По условиям проекта из краевого и городского бюджетов должна быть выделена не меньшая сумма, чем из федерального. Но возможности городского бюджета ограничены. Поэтому львиную долю софинансирования взял на себя краевое правительство. В результате за два года Барнаул получит 2,8 млрд. рублей. Уже в этом году из Москвы в Барнаул поступят 637 млн. рублей. В 2018 году финансирование увеличится до 765 млн. рублей. Столько же будет выделено из краевого и городского бюджетов. Предстоит ответственная и большая работа, чтобы деньги эти с толком и в установленные сроки потратить. Как, к примеру, несколько лет назад по партийному проекту "Единой России" "Новые дороги городов России", когда удалось привести в порядок многие внутридворовые дороги. Сейчас и средств получили больше, и объем работ масштабнее.

У Барнаула появился реальный шанс существенно улучшить состояние своей дорожной сети. Не латать дыры, а выйти на новый качественный уровень. Если хотите, переломить ситуацию.

— На что пойдут эти деньги?

— Это долгоиграющий проект, он рассчитан до 2025 года. На первом этапе, в 2017-2018 годах, нам надо отремонтировать столько дорог, чтобы половина их соответствовала по качеству нормативам. Предстоит снизить число очагов аварийности, которых сейчас около 60.

Среди них: пересечение улиц Малахова и Э.Алексеевой, проспекта Ленина и улицы Анатолия и др. Для их уменьшения будут устанавливаться комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения, светофоры и дорожные знаки, ограждения, искусственные дорожные неровности.

В ближайшие два года мы будем заниматься лишь капитальным ремонтом дорожного полотна и оснащением магистралей средствами снижения аварийности. Приводить существующую сеть в порядок. А чтобы работать системно, планово и организованно, была разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Причем к ее разработке подключились не только все заинтересованные ведомства, но и общественность. Ведь барнаульцы – основные пользователи дорог, по которым каждый день ездят на своих автомобилях или общественном транспорте. Поэтому они порой лучше представляют, где и как нужно наводить порядок.

Понимая это, мы провели общественные слушания, организовали голосование в Интернете. На официальном сайте города жители Барнаула могут внести свои предложения по ремонту того или иного участка дороги или улицы. Ну а чуть позже хотим запустить такой онлайн-проект, пользуясь которым, барнаульцы могли бы дать оценку проделанной работе.

— Какие улицы будут отремонтированы в первую очередь?

— В этом году нам надо отремонтировать 25 улиц во всех районах города. Это будут важные для города магистрали, связывающие районы краевой столицы, обеспечивающие рабочую миграцию, а также межмуниципальные дороги (например, выезды из Барнаула в сторону сел Новороманово и Новые Зори). Всего около 30 км, или более 500 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Будем приводить в порядок, где это необходимо, тротуары, заменять бордюры, устанавливать дорожные знаки, делать разметку.

— Кто будет заниматься реализацией ремонта?

В соответствии с законом прошел конкурсный отбор подрядных строительных организаций. Это авторитетные и высокопрофессиональные предприятия дорожной отрасли, имеющий большой опыт работа и современное техническое оснащение. Главное, что удалось все аукционы провести быстро и своевременно, не затягивая процедуру. График работ согласован с планами коммунальных служб, чтобы после ремонта дороги не пришлось снова вскрывать свежеуложенный асфальт, занимаясь подземными коммуникациями.

Контроль над дорожниками будет многоступенчатый и многосторонний. Мы уже говорили об участии общественности. Будут контролировать и специалисты.

Уже сегодня дороги готовят к укладке горячего асфальта. Его начнут укладывать, когда установится благоприятная погода, а дороги полностью высохнут. Планируем, что уже в мае начнутся работы на всех запланированных объектах, в первую очередь – на Южном тракте. Уверен, к концу года горожане увидят, что качество городских дорог изменилось в лучшую сторону.

— Что планируется сделать на втором этапе программы, который запланирован на 2019-20225 годы?

Второй этап предусматривает не только реконструкцию, но и строительство дорог. Займемся крупными объектами. К примеру, будем заниматься важным транспортным узлом в районе Нового рынка.

Уже сегодня разрабатываем проектную документацию, чтобы к 2019 году быть готовыми к началу работ. Есть планы расширить проезжую часть по улице Попова, по реконструкции перекрестка улиц Власихинской и Малахова и строительству третьего транспортного кольца. Все это в планах. А сегодня уже приступаем к первому этапу. Задачи поставлены масштабные, план работ будет обнародован в самое ближайшее время, сил и средств достаточно.