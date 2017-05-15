Сергей Дугин рассказал, как будут модернизироваться школы Барнаула

Сейчас ведется строительство школы в квартале 2034, планируется начало строительства еще двух объектов в новых микрорайонах города. Такое активное строительство возможно благодаря средствам федерального бюджета. Неоценимо внимание, а также финансовая поддержка, которую оказывает Барнаулу Правительство Алтайского края.

Значительную поддержку системе образования города оказал комплексный проект модернизации образования. В учреждения поставлено лабораторное оборудование, мультимедийная, компьютерная техника, проведен ремонт школ, обновление мебели, оснащение медицинских кабинетов на сумму более 132 млн. рублей.

Ежегодно 17 учреждений общего образования укрепляют свою материально-техническую базу за счёт приобретения интерактивного и компьютерного оборудования, а также путём оснащения профильных предметных кабинетов.

Для обеспечения детей и подростков современными условиями для занятий физической культурой и спортом реконструированы и построены спортивные площадки 8 учреждений образования, проведена реконструкция 10 школьных стадионов; за счет бюджетов края, города, привлеченных средств построены спортивный комплекс "Победа", крытая хоккейная коробка в Центральном районе, два футбольных поля с полимерным покрытием СДЮСШОР "Полимер" Индустриального района.

В 19 общеобразовательных организациях обеспечено совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. Создание безбарьерной среды предполагает установку пандусов, расширение дверных проемов, приобретение устройств для подъема по лестницам и др. На эти цели выделено более 41 млн.рублей.

Не стоит забывать, что современная школа – это и современный учитель. Педагогический корпус Барнаула занимает лидирующие позиции в системе образования Алтайского края. Ежегодно увеличивается доля педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории (94,8%) и имеющих высшее образование (90,9%).

Создание условий позволяет повышать качество предоставляемых услуг и как следствие качество образования. По результатам ЕГЭ за последние 3 года наблюдается положительная динамика роста среднего балла по русскому языку, математике (профильный и базовый уровень), английскому языку, французскому языку, биологии, истории, а также увеличение числа выпускников, набравших 100 баллов по предметам.

Отмечу также, что ежегодно общеобразовательным организациям города Барнаула из средств регионального бюджета выделяется более 45 млн. рублей на развитие инновационной деятельности.

Проект "Современная школа" обсудят на очередном открытом совещании. Контролировать выполнение проекта будем совместно с представителями Общероссийского народного фронта и партии "Единая Россия", при активном участии общественности.