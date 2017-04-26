Сергей Дугин: "Забота о старшем поколении — один из приоритетов городской власти"

Накануне открытого совещания Сергей Дугин рассказал подробнее о том, как городская администрация намерена поддерживать старшее поколение барнаульцев.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

Забота о старшем поколении – один из приоритетов работы городской власти.

Социальная поддержка населения – полномочия региональных органов власти. Но это не значит, что муниципалитет может самоустраниться от этой работы. Вдобавок к федеральным и региональным мерам социальной поддержки в Барнауле действуют городские.

За счет средств краевого бюджета в 2016 году барнаульские пенсионеры получили поддержку в виде компенсационных выплат на жилищно-коммунальные услуги в сумме 596 млн рублей; ежемесячных денежных выплат на сумму 617 млн руб. За первый квартал 2017 года гражданам пожилого возраста управлением социальной защиты населения по городу Барнаулу перечислено уже 346 млн рублей. Кроме того, 2384 гражданам старше 70 лет были направлены компенсационные выплаты за капитальный ремонт в сумме 1 млн. 676 тыс. руб.

В свете Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до конца 2025 года, разработанной по инициативе партии "Единая Россия", забота о пожилых гражданах понимается не только как предоставление льгот и компенсаций, но и как создание условий для активного вовлечения представителей старшего поколения в жизнь общества.

Конечно, основной задачей городского проекта "Забота о старшем поколении", является развитие мер социальной поддержки граждан пожилого возраста. За счет средств городского бюджета предоставляются муниципальные меры социальной поддержки. Объем финансирования ежегодно возрастает. В прошлом году на эти цели было направлено на 8,7 млн рублей больше по сравнению с 2015-м.

Что мы делаем в этом направлении?

Мы предоставляем льготный проезд для пенсионеров в городском общественном транспорте. По проездному билету стоимость одной поездки для пенсионера в среднем составляет 6-7 рублей, что почти в три раза меньше действующего тарифа. Этой мерой социальной поддержки ежемесячно пользуется более 11 тыс. пенсионеров.

Для тех, кто по состоянию здоровья не может воспользоваться общественным транспортом, есть социальное такси.

Также сохраняются льготы для пенсионеров на посещение общих отделений бань.

Отмечу, что пожилые барнаульцы получают компенсации по уплате земельного налога и арендной платы за землю под гаражами и погребами.

Развивается сеть социальных предприятий потребительского рынка, в которых нуждающиеся в социальной поддержке могут приобретать товары и услуги со скидкой. Общая сумма скидки за 2016 год превысила 27,4 млн рублей.

Еще одна интересная форма поддержки - проведение продовольственных ярмарок, где можно купить товар напрямую от оптовиков и производителей, с минимальной торговой наценкой. Цены в среднем на 30% ниже, чем в рознице.

После праздника проведем "круглый стол" с участием ветеранов, социальных работников и волонтеров. Тема обсуждения – перспективы совместной работы, пути повышения ее эффективности за счет объединения усилий.

Неравнодушная молодежь, готовая помочь ветеранам, залог того, что не прервалась связь поколений, что забота о старшем поколении в Барнауле – дело общее.