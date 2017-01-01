Сергей Дугин запретил подчиненным "отписываться" от горожан

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин запретил своим подчиненным "отписываться" от граждан, отметив, что нельзя работать с ними опираясь на формализм. Об этом сообщает сайт мэрии.
"Работа с обращениями не терпит формализма. Нельзя "отписываться", даже если невозможно решить вопрос положительно по причине несоответствия законодательству или отсутствия финансовой или технологической возможности. Нужно терпеливо и уважительно разъяснять, при необходимости выезжать на место, проводить проверку", — сказал Дугин на еженедельном совещании руководителей городских служб.
По информации комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями, в прошлом году в администрацию города обратились 7125 человек, на 2% меньше, чем в 2015-м. Чаще всего обращались жители Центрального и Индустриального районов. Барнаульцев интересуют жилищные вопросы, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, образования, благоустройства территории и другие.
Почти половина обращений решено положительно, остальные обратившиеся получили разъяснения.
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