Сергей Дугин запретил подчиненным "отписываться" от горожан

"Работа с обращениями не терпит формализма. Нельзя "отписываться", даже если невозможно решить вопрос положительно по причине несоответствия законодательству или отсутствия финансовой или технологической возможности. Нужно терпеливо и уважительно разъяснять, при необходимости выезжать на место, проводить проверку", — сказал Дугин на еженедельном совещании руководителей городских служб.

По информации комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями, в прошлом году в администрацию города обратились 7125 человек, на 2% меньше, чем в 2015-м. Чаще всего обращались жители Центрального и Индустриального районов. Барнаульцев интересуют жилищные вопросы, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, образования, благоустройства территории и другие.

Почти половина обращений решено положительно, остальные обратившиеся получили разъяснения.