Глава фракции "ЕР" Сергей Приб — о неожиданном назначении, уроках выборов и оптимизации

Тяжелое решение

— Сергей Николаевич, вы много лет были депутатом Заринска. Однако политиком краевого уровня стали, лишь возглавив фракцию "ЕР" в АКЗС. Это был целенаправленный путь?

— Я живу в Заринске 20 лет, трижды избирался в городское Собрание депутатов. Учитывая переход из "Алтайэнерго" в "Алтайкрайэнерго", цели избираться в АКЗС у меня не было. Однако политсовет Заринского отделения "ЕР" принял решение выставить мою кандидатуру на выборы в краевое Заксобрание. Решение согласовали и поддержали в региональном отделении партии. Сначала я прошел отбор на предварительном голосовании "ЕР", а затем одержал победу на выборах. Наверно, это было закономерно: живу и работаю на территории округа, все проблемы Заринска и Заринского района знаю не понаслышке.

Предложение возглавить фракцию было для меня неожиданным. Решение принималось коллегиально и прошло массу согласований и обсуждений. Скрывать не буду, изначально даже отказывался, так как на самом деле это очень большая ответственность. Я работаю в АКЗС первый созыв, и цели войти в руководящий состав не было, тем более — возглавлять такую мощную фракцию.

— Вы к этому не стремились?

— Нет, конечно. Мы довольно долго дискутировали, перебирали варианты. Но затем решение все же было принято. Думаю, что одним из мотивов принятия решения стал опыт работы в филиале "Алтайэнерго" в течение пяти лет. Благодаря этому я смог изучить территорию Алтайского края, все районы и города, их географические особенности и экономические сложности. Мне удалось выстроить рабочие отношения с большинством руководителей муниципалитетов края.

В прошлом году по решению руководства региона я перешел на работу в "СК Алтайкрайэнерго". Компания присутствует в 89 населенных пунктах края (в том числе в восьми городах). "Алтайкрайэнерго" — ресурсоснабжающая организация и гарантирующий поставщик электроэнергии со всей вытекающей ответственностью. Для меня это было тяжелое решение и очень ответственный шаг.

Все едины и равны

— Насыщенный год у вас получился: смена компании, переход в краевой парламент, руководство фракцией.

— Зона комфорта — это не моя история в последние шесть лет. Особенно в 2016 году, когда одно событие шло за другим. Дорогу осилит идущий. Мне помогают и поддерживают коллеги по фракции, в том числе и Борис Александрович Трофимов (экс-руководитель реготделения и фракции "ЕР". — Прим. ред), с которым сложились деловые, партнерские отношения. Я им за это очень благодарен.

— Трофимов возглавлял фракцию довольно долго: сложились традиции, методы управления. У вас был "переходный период" при вхождении в новую должность?

— Борис Александрович на протяжении многих лет возглавлял фракцию. Под его руководством в регионе была создана политическая платформа и заложены хорошие традиции. Мы находимся с ним в плотном диалоге. У нас и кадры замечательные, и молодежь подтянули как никогда. Идет очень насыщенная работа.

Даже перешедшие к нам из "Справедливой России" депутаты после заседания фракции "ЕР" сказали: "Мы думали, у вас тут все идет по накатанному сценарию, а оказалось, ничего подобного". Мы действительно обсуждаем любые вопросы, по каким-то из них пересматриваем решения, если видим, что территория не готова к изменениям. Собираем рабочие группы с руководителями министерств и ведомств, на которых часто спорим, задаем непростые, порой неудобные вопросы.

Особенно "болеют" за дело депутаты от одномандатных округов. Они хорошо знают свои территории, знают все их сильные и слабые стороны и активно отстаивают интересы жителей. Наша главная задача — создать эффективные инструменты для развития территорий. Мы много дискутируем с правительством края. Например, по реорганизации в сельских школах. Идея хорошая и правильная, но на момент старта она не была тщательно проработана с территориями. Мы добились создания рабочей группы при минобразования края, в которую вошли депутаты АКЗС, и процесс стал более упорядоченным.

— Такой тон работы фракции вы задаете?

— У нас четкая партийная дисциплина, и все участвуют в совместной работе. Инициатива есть — она обсуждается. В чем преимущество и сложность нашей фракции? В ее состав вошли профессионалы своего дела с большим опытом управления. У каждого своя точка зрения, важная для конструктивного обсуждения. Результат не бывает сиюминутным. Для этого необходимо принять ряд последовательных решений, которые приведут к желаемому результату.

Это очень здорово — видеть рядом неравнодушных, патриотично настроенных людей. Поэтому и наши партийные проекты работают. Это не пустые слова. Например, проект "Театры малых городов". Кто про них когда говорил? А теперь театры Рубцовска и Бийска получат ощутимую финансовую поддержку. По таким проектам, как "Городская среда", "Местный дом культуры", "Детский спорт" и другим, ведется системная работа с защищенной программой финансирования.

— Насколько отличается управление коммерческой компанией и фракцией?

— Кардинально. В "Алтайкрайэнерго" я являюсь руководителем со всеми вытекающими функциями управления. Во фракции мы все едины и равны, нас объединяет партийная дисциплина и желание созидать, не постесняюсь этого выражения. В результате наших дискуссий должны появляться взвешенные, конструктивные решения.

— У вас есть закаленные депутаты, с большим опытом управления. А есть куда менее "стреляная" молодежь. Хоть и инициативная, как вы говорите.

— Особенность нашей фракции в том, что в ее составе много представителей и руководителей реального сектора экономики, интеллигенции и предпринимателей — тех, кто "сделал себя сам". Молодые парни, которые пришли во фракцию, учатся у них, погружаются в эту атмосферу. Они также предлагают креативные решения. Опыт, зрелость и молодость — слагаемые нашего успеха.

Если 10 лет назад я бы промолчал о молодежной политике, то сейчас говорю уверенно: у нас перспективная молодежь. Каждый из молодых депутатов успешен в своем направлении. Работает много молодежных инициатив. Думаю, что через два-три года мы увидим уже зрелых законодателей.

"Умеем признавать ошибки"

— Вы последовательно отстаиваете интересы "ЕР"…

— В партию я вступил 20 сентября 2006 года. Это было осознанное и взвешенное решение. Подавал заявление лично. С тех пор активно участвую во многих партийных проектах.

— И это не был расчет?

— А какой тут может быть расчет? Работа в партии носит безвозмездный характер. Платятся членские взносы. Каждый является патриотом и верит в свои силы и силы команды.

— А как же лояльность властей?

— А какие преференции мы получаем? Наоборот, только критику. Но как я уже говорил, зона комфорта — не наша история. Мы верим в политику региона. Она не рассчитана на моментальный результат. Это долгий, хорошо продуманный и подготовленный марафон. И как бы нас кто ни критиковал, позитивные изменения на территории есть. И это только благодаря системной, последовательной, трудоемкой совместной работе.

Критиковать легко. Но это не наш удел. Мы за конструктивную работу. Мы все забыли, как жили с талонами на продукты и предметы первой жизненной необходимости, какой депрессивной была экономика региона и страны в целом. От села только ленивый не отмахивался. А что сегодня? Сейчас село дает возможность вести хороший аграрный бизнес. Развивается переработка сельхозпродукции, возрождается племенное животноводство. Во многих других секторах экономики, в сфере обслуживания мы видим начало кардинальных положительных изменений.

— Тем не менее "ЕР" получила не тот результат, на который рассчитывала. Почему, на ваш взгляд?

— Итоги выборов сентября 2016 года — это хороший урок для всех партийцев. Нам есть над чем работать, но я не считаю это провалом. Идет переходный период. По количеству набранных мандатов в Государственную Думу и в АКЗС партия получила один из лучших результатов за многие годы работы. Голосование прошло не так, как мы ожидали, и это нас только мобилизует к будущей работе.

Мы умеем признавать свои ошибки, мы меняемся. Критика — тоже сподвижник нашего успеха. Мы знаем, что путь нашего развития — эволюционный. Мы взаимодействуем как с региональным правительством, так и с федеральным центром.

— А как вы работаете с руководителями других фракций? С кем легче сотрудничать, а с кем сложнее?

— Коллеги из других партий так же патриотично настроены на развитие своего региона, но у каждого объединения — своя идеология. Депутаты четко ее придерживаются, и это их сильная сторона. Мы со всеми общаемся конструктивно. На многое смотрим с разных точек зрения, не всегда соглашаемся друг с другом, но это нормально. В законотворческой работе мы друг друга дополняем. Это очень хороший опыт и инструмент для эффективной работы.

— Сегодня Заринск готовится стать одной из двух территорий опережающего развития (ТОР) в крае. Что это даст городу?

— Присвоение статуса ТОР моногородам России — это огромный федеральный проект, который был запущен более трех лет назад. Инициативу на территории Алтайского края поддержал губернатор Александр Богданович Карлин.

История с ТОР – это долгий эволюционный путь, в который многие не верили. Но грамотная работа губернатора, министра экономического развития Николая Николаевича Чинякова, главы администрации Заринска Ивана Ивановича Терешкина дают однозначные предпосылки к успеху. Сегодня выполнена львиная доля работ для получения статуса. Мы надеемся, что в ближайшем будущем будут подписаны соответствующие документы на федеральном уровне, после чего это будет подкреплено региональной нормативной базой, и статус ТОР получат города Заринск и Новоалтайск. Откроются новые горизонты для инвесторов. Будут введены и построены новые современные производства, а как следствие, созданы новые рабочие места.

— И это не только кожевенный завод, о котором много говорится?

Конечно, не только, но с тем же заводом переговоры велись более 2,5 лет. Это будет единственный за Уралом новый ультрасовременный кожевенный завод. В России кожевенные заводы не строились более 30 лет. Он будет абсолютно безопасен с экологической точки зрения и остановит отток российского сырья в Китай. Параллельно с кожевенным заводом при нормальном, качественном сопровождении со стороны региона возможно развитие сопутствующих производств — обувного, мебельного.

Специальный вопрос

— Фракция "ЕР" активно подключилась к теме оптимизации соцучреждений края. Вы будете продолжать курировать этот вопрос?

Оптимизация неэффективных расходов была, есть и будет основой развития любого производства и правильного бюджетного построения. Это нормальная процедура любого ведения успешного бизнеса. К этому нужно относиться с полной готовностью. Мы создаем рабочие группы по многим направлениям, подключаем депутатов АКЗС из соответствующих сфер. Погружаемся, изучаем, наблюдаем. Жизнь заставляет нас принимать сложные, иногда не популярные, но необходимые для общества решения.

О чем еще рассказал собеседник

О критике — Прежде чем критиковать, нужно прежде всего понимать, что вы лично сделали для общества. Для начала наведите образцовый порядок у себя в квартире, на лестничной площадке, в подъезде, возле дома, организуйте наведение порядка в микрорайоне, где проживаете вы и ваша семья, в гараже и личном автомобиле, на дачном или приусадебном участке, наведите идеальный порядок на своем рабочем месте, и только после этого вы имеете право на трансляцию критики. Только тогда она будет конструктивной. Все остальное — лозунги и дешевый пиар. О чертах характера — Всегда работаю в команде. Я точно волевой человек, всегда вижу цель и никогда не отступаю при ее достижении. Умение признавать свои ошибки и "отматывать" назад — одно из главных моих преимуществ в принятии оперативных решений без тяжелых последствий.

Досье

Сергей Николаевич Приб родился 23 февраля 1972 года в поселке Белоусовка Восточно-Казахстанской области. В 1991 году окончил Усть-Каменогорский техникум ("электрооборудование промышленных предприятий и установок"). В 1996 году приехал в Заринск. До 2002 года работал в Заринском РЭС "Алтайэнерго". Затем возглавил МУП "Заринская горэлектросеть". С сентября 2011 года руководил филиалом "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго". 4 июля 2016 года назначен гендиректором "СК Алтайкрайэнерго" и "Алтайкрайэнерго". С 2004 года избирался депутатом Заринского городского Собрания. В сентябре 2016 года избран депутатом АКЗС, с января 2017 года возглавляет фракцию "Единая Россия" в АКЗС. Женат, двое сыновей.