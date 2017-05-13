Сергей Шнуров признан святым у последователей церкви летающего макаронного монстра

"Отныне и вовеки веков пастасловляем вас, дорогие единоверцы, на поедание священного блюда под песни святого и блаженного Сергея Шнурова", — говорится на странице пастафарианцев в соцсети ВКонтакте. Лидер скандальной группы поблагодарил пастафарианцев за оказанную честь в своем Instagram.

Шнурова причислили к лику святых после исполнения им песни "Доширак", посвященной лапше быстрого приготовления, пишет informing.ru.

Справка

Пастафарианство — религия, основанная Бобби Хендерсоном в 2005 году в знак протеста против решения департамента образования штата Канзас (США), который призвал ввести школьный курс концепции разумного замысла в качестве альтернативы эволюционному учению.

Хендерсон объявил, что верит в сверхъестественного Летающего макаронного монстра и ввести изучение этой веры в школьную программу.

В мире насчитывается около пяти человек, получивших право фотографироваться для оформления документов с дуршлагами на головах. Одним из таких является австрийский бизнесмен и политик Нико Альма. Мужчина получил водительские права с такой фотографией.

Факт

Пастафарианцы создали в России организацию "Русская пастафарианская церковь". Нижегородское отделение церкви было даже зарегистрировано Минюстом РФ как религиозная организация.