Сергей Шубенков досрочно получил звание старшего лейтенанта

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков досрочно получил звание старший лейтенант. Приказ об этом подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника команды по ЛА ЦСКА Елену Донькину.
Такое же звание получила двукратная победительница летних чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина).
"21 сентября министр обороны подписал приказ о присвоении званий старший лейтенант Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову досрочно", — рассказала собеседница агентства.
Шубенков и Ласицкене — победители финала "Бриллиантовой лиги-2017". На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду.
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