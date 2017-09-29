Сергей Шубенков досрочно получил звание старшего лейтенанта

Такое же звание получила двукратная победительница летних чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина).

"21 сентября министр обороны подписал приказ о присвоении званий старший лейтенант Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову досрочно", — рассказала собеседница агентства.

Шубенков и Ласицкене — победители финала "Бриллиантовой лиги-2017". На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду.