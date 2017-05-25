Сергей Шубенков не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" из-за проблем с визой США

Шубенков должен был выступить на турнире Prefontaine Classic в Юджине 27 мая, который будет проходить как этап Бриллиантовой лиги. Однако забег на 110 метров с барьерами в его рамках является дополнительной дисциплиной и не пойдет в зачет лиги.

"Ничего страшного не случилось, буду готовиться дальше", — сказал Шубенков "Р-спорт".

Тренер спортсмена отметил, что "постоянно в посольстве США говорили, что их работники приложат все усилия, но нужна какая-то спецпроверка. В итоге мы два раза меняли билеты. Но сейчас он уже физически не успевает улететь в Юджин. На командном чемпионате России в Сочи он тоже выступить не сможет — бег с барьерами уже завтра. Сейчас Сергей в Барнауле".

"Придется вносить коррективы в план. Мы все равно готовимся под чемпионат мира в Лондоне. Но сейчас можно задаться вопросом – а если возникнут проблемы с другими визами? Как быть с Шенгеном? Как быть с британской визой – там еще более вероятно могут возникнуть проблемы, потому что британская виза — самая "противная", ее сложнее получать, чем американскую", — подчеркнул тренер.

Напомним, Шубенков имеет разрешение IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.