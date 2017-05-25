Сергей Шубенков не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" из-за проблем с визой США

Легкоатлет Сергей Шубенков не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине 27 мая. Дело в том, что он вовремя не успевает получить американскую визу. Об этом в интервью "Р-Спорт" рассказал его тренер Сергей Клевцов.
Шубенков должен был выступить на турнире Prefontaine Classic в Юджине 27 мая, который будет проходить как этап Бриллиантовой лиги. Однако забег на 110 метров с барьерами в его рамках является дополнительной дисциплиной и не пойдет в зачет лиги.
"Ничего страшного не случилось, буду готовиться дальше", — сказал Шубенков "Р-спорт".
Тренер спортсмена отметил, что "постоянно в посольстве США говорили, что их работники приложат все усилия, но нужна какая-то спецпроверка. В итоге мы два раза меняли билеты. Но сейчас он уже физически не успевает улететь в Юджин. На командном чемпионате России в Сочи он тоже выступить не сможет — бег с барьерами уже завтра. Сейчас Сергей в Барнауле".
"Придется вносить коррективы в план. Мы все равно готовимся под чемпионат мира в Лондоне. Но сейчас можно задаться вопросом – а если возникнут проблемы с другими визами? Как быть с Шенгеном? Как быть с британской визой – там еще более вероятно могут возникнуть проблемы, потому что британская виза — самая "противная", ее сложнее получать, чем американскую", — подчеркнул тренер.
Напомним, Шубенков имеет разрешение IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.