Сергей Шубенков рассказал о забеге, который принёс ему путёвку в финал ЧМ

Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, квалифицировался в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне. Спортсмен попытается взять медаль в беге на 110 м с барьерами.
В полуфинале Шубенков показал третий результат, преодолев дистанцию за 13,22 секунды. Опередили россиянина представитель Ямайки Омар Маклеод (13,10 секунды) и французский спортсмен Гарфилд Дарьен (13,17 секунды).
После забега Сергей поделился впечатлениями с агентством "Р-Спорт":
Вообще понятия не имею, жребий это или нет, что я попал в такой сильный полуфинал. Но девятая дорожка – хорошо, наоборот, с краю лучше.
Испанца Орландо Ортегу не видел, как он бежит, а Маклеода чувствовал, но пока не могу за ним угнаться. Пытался догонять – не получилось. Но все равно полегче пошел бег, чем в первом круге.
Финал чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами пройдет в понедельник. Лучший личный результат Сергей в этом сезоне — 13,01 секунды.
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