Сергей Шубенков рассказал о забеге, который принёс ему путёвку в финал ЧМ

Вообще понятия не имею, жребий это или нет, что я попал в такой сильный полуфинал. Но девятая дорожка – хорошо, наоборот, с краю лучше.

Испанца Орландо Ортегу не видел, как он бежит, а Маклеода чувствовал, но пока не могу за ним угнаться. Пытался догонять – не получилось. Но все равно полегче пошел бег, чем в первом круге.