Сергей Завалихин посетил Пожарную часть №2 города Барнаула.

В ходе визита Сергей Завалихин побеседовал с начальником Пожарной части № 2 в Индустриальном районе Сергеем Пустынниковым. Он рассказал депутату о том, как проходят будни барнаульских пожарных. В частности, он отметил, что в усредненной статистике пожарная служба Индустриального района совершает 7 выездов в день на выполнение основных задач, помимо этого в течение дня также совершаются техническое обслуживание и обеспечивающие вызовы.

Сергей Пустынников,

начальник Пожарной части № 2 в Индустриальном районе:

Наибольшее количество возгораний происходит, конечно, в летний период, но, тем не менее, повышенная пожароопасность существует и в отопительный сезон, а также во время массовых праздников.

Из 44 человек личного состава в пожарной части № 2 шесть должностей занимают женщины. В основном представительницы прекрасного пола работают в диспетчерской службе. Как отмечают сами сотрудники, сегодня у пожарных проблемы те же, что и у любого человека, ничего специфического нет. Все работники обеспечены жильем, проходят обязательные диспансеризации, а пенсионный возраст работника пожарной службы составляет 45 лет.

Отличная физическая подготовка – одно из основных составляющих пожарного. Но сегодня борцу с пожарами необходимы дополнительные знания и навыки работы на современном оборудовании.

В беседе с Сергеем Завалихиным пожарные отметили, что недавно отремонтированная дорога на улице Балтийской значительно повышает оперативность работы, сокращается время прибытия на пожар. Не оставили без внимания и улицу Гридасова, заметив, что данная дорога также требует ремонта.

Сергей Завалихин,

депутат Барнаульской городской Думы: