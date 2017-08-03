Сергей Завалихин посетил Пожарную часть №2 города Барнаула.

1 августа депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин посетил Пожарную часть № 2 Индустриального района.
В ходе визита Сергей Завалихин побеседовал с начальником Пожарной части № 2 в Индустриальном районе Сергеем Пустынниковым. Он рассказал депутату о том, как проходят будни барнаульских пожарных. В частности, он отметил, что в усредненной статистике пожарная служба Индустриального района совершает 7 выездов в день на выполнение основных задач, помимо этого в течение дня также совершаются техническое обслуживание и обеспечивающие вызовы.
Сергей Пустынников,
начальник Пожарной части № 2 в Индустриальном районе:
Наибольшее количество возгораний происходит, конечно, в летний период, но, тем не менее, повышенная пожароопасность существует и в отопительный сезон, а также во время массовых праздников.
Из 44 человек личного состава в пожарной части № 2 шесть должностей занимают женщины. В основном представительницы прекрасного пола работают в диспетчерской службе. Как отмечают сами сотрудники, сегодня у пожарных проблемы те же, что и у любого человека, ничего специфического нет. Все работники обеспечены жильем, проходят обязательные диспансеризации, а пенсионный возраст работника пожарной службы составляет 45 лет.
Отличная физическая подготовка – одно из основных составляющих пожарного. Но сегодня борцу с пожарами необходимы дополнительные знания и навыки работы на современном оборудовании.
В беседе с Сергеем Завалихиным пожарные отметили, что недавно отремонтированная дорога на улице Балтийской значительно повышает оперативность работы, сокращается время прибытия на пожар. Не оставили без внимания и улицу Гридасова, заметив, что данная дорога также требует ремонта.
Сергей Завалихин,
депутат Барнаульской городской Думы:
Сегодня состоялся плодотворный и конструктивный диалог. Данное общение необходимо для того, чтобы уже сегодня начать формировать "карту проблем" на будущий год. Лично проконтролирую, чтобы дорога по улице Гридасова была включена в проект "Безопасные дороги". В 2018 году при формировании бюджета все озвученные пожелания на встречах обязательно будут учтены.
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