Сергей Завалихин "зарядил" барнаульских пенсионеров на победу.

29-30 августа в Павловске пройдет VIII Спартакиада пенсионеров Алтайского края. В краевой Спартакиаде примут участие команды восьми управленческих округов: Алейского, Бийского, Заринского, Каменского, Павловского, Рубцовского, Славгородского и города Барнаула.
Сегодня, 28 августа, барнаульская команда пенсионеров отправилась к месту проведения соревнований. Поддержать спортсменов приехал депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин.
Сергей Завалихин отметил, что приоритетом работы всех уровней власти является реализация городского проекта "Забота о старшем поколении".
Сергей Завалихин,
депутат Барнаульской городской Думы:
В этой работе вы являетесь нашими главными помощниками благодаря своей активной жизненной позиции и неравнодушию к общегородским проблемам. Позвольте сегодня от Барнаульской городской Думы пожелать вам успешного выступления на 8-ой краевой спартакиаде. Верим, что вы сможете повторить прошлогодний успех и одержать победу. От всей души желаю вам хорошо провести время, пообщаться с друзьями и, конечно, обойтись без травм!
Напомним, спартакиада пенсионеров Алтайского края проводится с 2010 года. Формирование сборной проходит после отборочных соревнований.
Так, в г. Барнауле 24 мая была проведена городская Спартакиада пенсионеров. В ней приняли участие 100 спортсменов (по 20 от каждого района города). Победители краевой спартакиады в свою очередь принимают участие во Всероссийских соревнованиях.
Члены команды Местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле три раза участвовали во Всероссийских соревнованиях, которые проходили в Чебоксарах, Саратове и Туле.
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