Сергей Завалихин "зарядил" барнаульских пенсионеров на победу. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Сергей Завалихин "зарядил" барнаульских пенсионеров на победу. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Сергей Завалихин "зарядил" барнаульских пенсионеров на победу. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Сергей Завалихин "зарядил" барнаульских пенсионеров на победу. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Сергей Завалихин "зарядил" барнаульских пенсионеров на победу. Фото: архив Регионального отделения "Единой России".

Сегодня, 28 августа, барнаульская команда пенсионеров отправилась к месту проведения соревнований. Поддержать спортсменов приехал депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин.

Сергей Завалихин отметил, что приоритетом работы всех уровней власти является реализация городского проекта "Забота о старшем поколении".

Сергей Завалихин,

депутат Барнаульской городской Думы:

В этой работе вы являетесь нашими главными помощниками благодаря своей активной жизненной позиции и неравнодушию к общегородским проблемам. Позвольте сегодня от Барнаульской городской Думы пожелать вам успешного выступления на 8-ой краевой спартакиаде. Верим, что вы сможете повторить прошлогодний успех и одержать победу. От всей души желаю вам хорошо провести время, пообщаться с друзьями и, конечно, обойтись без травм!

Напомним, спартакиада пенсионеров Алтайского края проводится с 2010 года. Формирование сборной проходит после отборочных соревнований.

Так, в г. Барнауле 24 мая была проведена городская Спартакиада пенсионеров. В ней приняли участие 100 спортсменов (по 20 от каждого района города). Победители краевой спартакиады в свою очередь принимают участие во Всероссийских соревнованиях.

Члены команды Местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле три раза участвовали во Всероссийских соревнованиях, которые проходили в Чебоксарах, Саратове и Туле.