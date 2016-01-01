Сеть "Аляска" продает свой первый магазин в Барнауле

Первый магазин сети "Аляски", которая предлагает верхнюю одежду, располагается на пр. Ленина, 147. На продажу выставлен цоколь и первый этаж общей площадью 340 кв. м. Продавец подчеркивает, что объект расположен на "красной линии" рядом с остановками общественного транспорта, "Сбербанком", "Альфа-Банком", супермаркетом строительных материалов "Арсенал", ТЦ "Империя".

Представитель продавца утверждает, что магазин рентабелен, а объявление размещено для того, чтобы изучить спрос на рынке. "Если покупатель предложит хорошую цену, то магазин могут продать", - говорит Мария, менеджер "Аляски", которая разместила объявление на "Авито".

Как стало известно altapress.ru, магазин могут продавать в связи с переездом в недавно открывшийся ТРЦ "Пионер". "Все же центры подобного масштаба дают больше трафика покупателей, чем отдельный магазин", - говорит источник. Отметим, что на данный момент у "Аляски" 4 магазина. Из них один расположен в ТРЦ "Европа", другой — в "Алтае".

Отметим, что в течение года на продажу выставляли ряд магазинов, которые располагаются рядом с ТРЦ "Пионер". Эксперты полагают, что это не связано с открытием молла.