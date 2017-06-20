Севастопольский чиновник лишился поста из-за скандала с ветеранскими квартирами

По решению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, Попов теперь будет работать заместителем главы департамента. "Понимаю, что у вас на бумаге все по закону, но не по справедливости, не по-человечески. Чиновник — это не бездушная машина, в первую очередь он должен быть человеком", — указал Овсянников на аппаратном совещании.

Также Овсянников заявил, что вызвавшие нарекания квартиры будут заменены на другие. В каждом отдельном случае предложены и согласованы варианты замены жилья. "Неприемлемо, чтобы такие ситуации возникали в городе-герое, где отношение к ветеранам — это святое. К сожалению, это произошло", — сказал Овсянников.

Ранее сообщалось, что в Севастополе десять ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы в этом году получили пять однокомнатных квартир, разделенных перегородкой пополам.

После заселения выяснилось, что подаренные квартиры были двух видов: из половины комнаты и кухни либо из половины комнаты, прихожей и санузла. Туалет в одной из квартир был оборудован, а провести газ оказалось невозможным, пишет znak.com.