Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Австралию с визитом, в ходе которого глава МИД Австралии Джулия Бишоп назвала Северную Корею угрозой для ее страны и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Северная Корея представляет огромную угрозу для соседей, а если ее не сдержать, то и для более широкого региона, включая Австралию", — заявила Бишоп. Кроме того, она посоветовала Пхеньяну тратить средства не на создание оружия массового уничтожения, а "на улучшение благосостояния своего многострадального народа".

После этого и прозвучали угрозы КНДР.



"Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР — это будет для нее самоубийственным шагом в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР", — цитирует ABC News слова представителя внешнеполитического ведомства Северной Кореи, переданные Центральным телеграфным агентством страны.



В Пхеньяне также призвали Австралию "дважды подумать о последствиях", которые повлекут за собой "опрометчивые" высказывания в надежде "польстить США".

Вице-президент США Майк Пенс на встрече с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом заявил, что Вашингтон считает возможным достичь безъядерного статуса Корейского полуострова с помощью КНР. По словам Пенса, Штаты сотрудничают с Австралией, Японий и Южной Кореей по этому вопросу. "США привержены продолжению экономического и дипломатического давления, работая с нашими союзниками и Китаем, чтобы обеспечить безъядерный статус полуострова", — заявил вице-президент США.?



После неудачного ракетного пуска и угрозы новых ядерных испытаний США направили к берегам КНДР авианосную ударную группу, в состав которой входит атомный авианосец USS Carl Vinson. 23 апреля поступила информация, что она приступила к совместным с японским флотом учениям неподалеку от берегов Корейского полуострова. Целью учений будет оказание давления на Северную Корею в условиях продолжающихся испытаний баллистических ракет КНДР. Кроме того, американские и японские моряки должны отработать свое взаимодействие. Маневры, участие в которых примут два японских эсминца Ashigara и Samidare, продлятся от трех до пяти дней.