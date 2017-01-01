Северная Корея запустила баллистическую ракету в акваторию Японского моря

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Сегодня, 08:38.
Политика

КНДР заявила о проведении успешного испытания баллистической ракеты "Пуккыксон-2", способной нести ядерную боеголовку и уклоняться от перехвата. Об этом заявило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын. Фото: vk.com.

Испытание ракеты прошло в воскресенье, 12 февраля. В официальной информации об испытаниях сказано, что оно подтвердило надежность ракеты с твердотопливным двигателем и возможность управления ею во время полета.

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был произведен около 7.55 по местному времени (01.55 мск) с полигона в северокорейской провинции Пхенан-Пукто. Ракета пролетела около 500 км и упала в акваторию Японского моря. Испытанием лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет ТАСС.

В США отказались комментировать утверждение КНДР, что испытание прошло успешно. "Просим обратиться к Северной Корее за оценками их испытаний", — цитирует РИА Новости официального представителя Пентагона.

КНДР уже несколько лет проводит испытания ядерного оружия и ракетные пуски и отказывается прекратить их.

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