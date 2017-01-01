Северная Корея запустила баллистическую ракету в акваторию Японского моря

Испытание ракеты прошло в воскресенье, 12 февраля. В официальной информации об испытаниях сказано, что оно подтвердило надежность ракеты с твердотопливным двигателем и возможность управления ею во время полета.

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был произведен около 7.55 по местному времени (01.55 мск) с полигона в северокорейской провинции Пхенан-Пукто. Ракета пролетела около 500 км и упала в акваторию Японского моря. Испытанием лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет ТАСС.



В США отказались комментировать утверждение КНДР, что испытание прошло успешно. "Просим обратиться к Северной Корее за оценками их испытаний", — цитирует РИА Новости официального представителя Пентагона.

КНДР уже несколько лет проводит испытания ядерного оружия и ракетные пуски и отказывается прекратить их.