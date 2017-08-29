Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

Запуск ракеты произошел в 05,57 по местному времени, в районе города Сунан, недалеко от Пхеньяна. По данным агентства Yonhap, ракета преодолела 2,7 тыс км. и набрала высоту в 550 км.

Вооруженные силы Южной Кореи перевели в повышенную боеготовность в связи с опасениями новых запусков.

После запуска правительство Японии направило официальный протест КНДР. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, пишет ТАСС. "С точки зрения безопасности морских судов и гражданских самолетов, это крайне опасные действия, которые к тому же нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Мы заявили протест в самых жестких выражениях", — отметил Суга.

Правительство Японии также созвало экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с очередным ракетным пуском.

В США не увидели угрозы запущенной КНДР ракеты. Об этом сообщает СNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Роба Мэннинга. Он отметил, что военное ведомство Штатов все еще оценивает этот запуск. По его словам, командование североамериканской воздушно-космической обороны (NORAD) не увидело угрозы в запущенной КНДР ракете.

26 августа КНДР запустила несколько "ракет неопределенного типа" в сторону Японского моря. Командование ВС США сообщает, что речь идет о, предположительно, трех баллистических ракетах малой дальности. Утверждается, что один из снарядов взорвался практически сразу же после запуска. а две другие вышли из строя в ходе полёта.



