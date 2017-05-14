Северокорейская ракета упала рядом с российской границей

Северокорейская ракета баллистическая ракета средней дальности, запущенная 14 мая, упала в Японском море в 60 милях (96,5 километрах) к югу от Владивостока, сообщает канал CNN со ссылкой на источники.
Ракета, запущенная Северной Кореей, упала в "ближе к России, чем к Японии", говорится в распространенном администрацией президента США заявлении, которое цитирует The New York Times.
"Президент Дональд Трамп не может представить, что Россия довольна ", — подчеркнул Белый дом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, находящийся с визитом в Китае, обсудил северокорейские ракетные запуски с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает "Интерфакс".
Вопрос журналистов о том, достоверна ли информация о том, что ракетный пуск КНДР прошел вблизи российских границ, пресс-секретарь президента РФ переадресовал в Минобороны, пишет Meduza.
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