Северокорейская ракета упала рядом с российской границей

Ракета, запущенная Северной Кореей, упала в "ближе к России, чем к Японии", говорится в распространенном администрацией президента США заявлении, которое цитирует The New York Times.

"Президент Дональд Трамп не может представить, что Россия довольна ", — подчеркнул Белый дом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, находящийся с визитом в Китае, обсудил северокорейские ракетные запуски с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает "Интерфакс".

Вопрос журналистов о том, достоверна ли информация о том, что ракетный пуск КНДР прошел вблизи российских границ, пресс-секретарь президента РФ переадресовал в Минобороны, пишет Meduza.