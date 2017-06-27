Северокорейские умельцы создали "засекреченный" iPhone

Северокорейская компания Mangyongdae Information Technology Corporation начала продавать смартфон, внешне очень напоминающий iPhone. Устройство получило название Jindallae 3.
О характеристиках смартфона ничего не известно. В заявлении фирмы говорится, что устройство более удобно в использовании и безопасно, чем его предшественники. Дизайн и операционная система разработаны в КНДР.
Аналитики считают, что Jindallae 3 был создан за пределами Северной Кореи, а за основу были взяты китайские модели.
Для смартфона доступны различные приложения, включая калькулятор, карточную игру, интернет-браузер, музыкальный плеер, фотоприложение, а также программу "Укрытие", назначение которой неизвестно.
Весной 2017 года Myohyang IT Company выпустила собственный планшетный компьютер под названием Ryonghung iPad. В 2015 году в Пхеньяне начались продажи моноблока, очень похожего на iMac. Помимо этого, в Северной Корее создали операционную систему Red Star OS на основе Fedora Linux, которая практически полностью копирует интерфейс Mac OS X, пишет Lenta.ru.
Факт
Jindallae — это корейское название цветка из рода рододендронов, произрастающего в азиатских странах.
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