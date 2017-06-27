Северокорейские умельцы создали "засекреченный" iPhone

О характеристиках смартфона ничего не известно. В заявлении фирмы говорится, что устройство более удобно в использовании и безопасно, чем его предшественники. Дизайн и операционная система разработаны в КНДР.

Аналитики считают, что Jindallae 3 был создан за пределами Северной Кореи, а за основу были взяты китайские модели.

Для смартфона доступны различные приложения, включая калькулятор, карточную игру, интернет-браузер, музыкальный плеер, фотоприложение, а также программу "Укрытие", назначение которой неизвестно.

Весной 2017 года Myohyang IT Company выпустила собственный планшетный компьютер под названием Ryonghung iPad. В 2015 году в Пхеньяне начались продажи моноблока, очень похожего на iMac. Помимо этого, в Северной Корее создали операционную систему Red Star OS на основе Fedora Linux, которая практически полностью копирует интерфейс Mac OS X, пишет Lenta.ru.

Факт

Jindallae — это корейское название цветка из рода рододендронов, произрастающего в азиатских странах.