СГК: честные ответы на сложные вопросы

19 июля состоялось первое заседание общественного совета, на котором представителям СГК задали самые разные вопросы. Все они продемонстрировали, насколько важно для горожан понимать, что сейчас происходит с энергосистемой Рубцовска и будет ли тепло и горячая вода в эту и последующие зимы.
Теплоснабжение Рубцовска строилось на двух источниках: северной ТЭЦ и Южной тепловой станции. От каждого шел независимый тепловой контур, поэтому в случае аварии на одной из станций часть города могла остаться без тепла. Чтобы решить проблему, в 1990 годах разработали проект реконструкции теплосистемы, но экономические потрясения заморозили задумку.
Со временем город съежился: ушло градообразующее предприятие Рубцовский тракторный завод, на который в основном была рассчитана ТЭЦ. Содержать ее на платежи жителей оказалось невозможно, объект пришел в неудовлетворительное техническое состояние, и в 2016 году управляющая Инвестиционно-девелоперская компания уведомила администрацию города о том, что намерена вывести ТЭЦ из эксплуатации.
22 июня 2017 года администрация Рубцовска заключила концессионное соглашение с СГК на обслуживание объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. По его условиям компания вложит в развитие инфраструктуры городского теплоснабжения более 2 млрд рублей.
Главная идея перевооружения энергокомплекса Рубцовска — повышение экономической эффективности. По проекту СГК в Рубцовске уже объединили контуры от двух источников в одну систему, попутно меняют 13 км теплотрассы на современные трубы с ППМ-изоляцией ( с высоким уровнем тепло- и гидроизоляции), которые позволят снизить потерю тепла. Также идут работы и на Южной тепловой станции. "Мы оценили, что нерационально содержать два крупных энергоисточника для такого города. На основе технико-экономических обоснований для модернизации выбрали ЮТС", — рассказал Максим Новов, директор рубцовского подразделения СГК.
В итоге тепловую мощность ЮТС, которая сегодня составляет 267 Гкал в час, увеличат за счет строительства двух водогрейных котлов по 30 Гкал в час каждый. Учитывая, что всего городу в минус 35 градусов мороза нужно 273 Гкал в час, это позволит с резервом проходить самые холодные дни. Один из котлов уже монтируют и запустят в октябре, другой включится в систему теплоснабжения Рубцовска в декабре. "К середине сентября запланирован так называемый холодный пуск новой системы теплоснабжения города. После этого мы закрываем раскопанные траншеи и приступаем к благоустройству", — продолжил Новов.
Екатерина Косогова,
директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании:
У нас трепетное отношение к Рубцовску. Провались мы здесь, доверия не будет. Мы уверены в своих силах. СГК уже построила огромные объекты ДПМ и ввела их вовремя. Нам интересно привести систему энергообеспечения Рубцовска полностью в порядок. Это сложная, но интересная задача.
"В масштабах страны "Сибирская генерирующая компания" довольно крупное предприятие. Мы присутствуем во многих городах, но подобные вложения редкость. 2 млрд инвестиций в рамках концессии — это беспрецедентно большая сумма для такого маленького города", — поясняет Екатерина Косогова.
Причем построенное или реконструированное имущество принадлежит коцеденту, то есть администрации города. СГК в Рубцовске принадлежат бумага, столы и стулья, то есть малоценное имущество. Срок концессии 15 лет. По его истечении в 2032 году администрация решает, что делать: продлевать договор или нет. Но у нее есть право подать заявление о расторжение концессии и раньше этого срока. И в этом случае СГК не сможет возместить вложенные средства. То есть как инвестор компания всегда находится под угрозой, что стимулирует ее работать качественно. За срыв отопительного сезона, например, руководитель компании несет уголовную ответственность.
Инвестиции в Рубцовск – это собственные и заемные средства компании. В СГК не скрывают, что пришли в город, чтобы строить бизнес, тарифы на тепло выросли не поэтому, объясняет Косогова: "В идеале при 100% собираемости платежей в год это даст около 80 млн рублей. Но мы уже сейчас инвестировали гораздо больше. На сегодня мы понимаем: если даже все заплатят по повышенному тарифу, то окупаемость проекта, стоимость которого 2 млрд рублей, — это перспектива многих лет, точнее минимум 12. Подстраховаться мы планируем за счет закона об "альтернативной котельной".
Госдума приняла озвученный закон в третьем чтении. Предполагается, что Рубцовск станет одним из городов, где его внедрят. Но это не значит, что горожан ждут бесконечные повышения тарифов. "Это значит, что наши инвестиции в технологическое совершенствование сети будут оправданы", — продолжает директор по тарифам СГК.
Новый закон позволит компании иметь тарифные гарантии на долгосрочную перспективу. Прежний же закон таких гарантий не давал. Поэтому инвестиции в теплокомплекс страны были недостаточными.
"Тарифы на тепло в Рубцовске подняли не потому, что пришла СГК. Их не меняли пять лет, и в результате энергокомплекс города оказался на грани выживания, — рассказала Екатерина Косогова на встрече с домкомами города: всего более 100 человек собралось в Доме культуры Рубцовска. — Но мы понимаем, что для многих рубцовчан повышение тарифов — серьезная проблема. Чтобы помочь решить ее, мы организуем консультации по оформлению субсидий. В стратегических же планах — продвижение идеи о том, что помощь незащищенным слоям населения должна быть адресной. Мы об этом постоянно говорим законотворцам".
"Тот масштаб земляных работ, который мы проводим, создает неудобство, — признал на общественном совете Максим Новов, директор рубцовского подразделения СГК. — Страдают асфальтовые покрытия, и деревья мы убираем. Но тот проект, который мы реализуем, подразумевает 72 млн рублей на благоустройство. Это в рамках Рубцовска очень немаленькие деньги. В них входит 31 тыс. кв. м дорог и тротуаров, в том числе 19 тыс. кв. м нового асфальт-бетонного покрытия. Площадь озеленения, предусмотренная проектом, — 15 тыс. кв. м. Больше 250 деревьев и кустарников планируется высадить по итогам работ".
В этом вопросе на общественный совет в СГК возлагают особые надежды. От жителей хотят услышать, что и где посадить, чтобы город стал красивее и зеленее.
В рамках реконструкции системы энергообеспечения Рубцовска СГК на 60 Гкал увеличит мощность ЮТС, и по логике нагрузка на экологию должна вырасти, но этого не произойдет. Более того, в целом экология в городе улучшится, обещает Максим Новов: "Оборудование, которое мы будем эксплуатировать, более экономично и экологично, чем аналоги прошлого века: оно будет рассеивать выбросы до допустимой концентрации в пределах 300 м от источника, то есть в границах промзоны Рубцовска. Мы закупили батарейные циклонные золоуловители с высокой эффективностью в 94%. Когда нам предложили подключить их к дымовой трубе высотой 50 метров, мы не согласились. У нас есть ЖБИ-труба высотой 120 метров. Новые котлы мы подключим к ней. Это также сработает на улучшение ситуации".
Эксперт напомнил, что в 1990 годы в Рубцовске просчитывали проект расширения ЮТС до 440 Гкал/час. Для этого планировали строить мазутные котлы. "В сравнении с ним при реализации сегодняшнего проекта мы ожидаем снижение выбросов по большинству загрязняющих веществ: оксида азота, сажи, бензпирена (последний в 10 раз). Самые большие выбросы ожидаются по угольной зале. Но даже на границе санитарно-защитной зоны они не составят больше половины предельно допустимой концентрации", — рассказал Новов.
Также СГК рассматривает вопрос выделения земли за пределами города под золошлакоотвал. Но этих отходов будет немного — около 20 тыс. кубов в год. По сравнению с электростанцией это очень маленькие объемы.
Готовя проект модернизации энергокомплекса Рубцовска, СГК изучила состояние существующих сетей. Кроме того, в конце отопительного сезона прошла плановая опрессовка труб, которая выявила 49 участков, нуждающихся в срочном ремонте. Сейчас энергетики заняты устранением этих повреждений. В этом году специалисты планово заменят около 4 км коммуникаций. Коме того, в утвержденный администрацией Рубцовска план СГК добавила сети пяти домов, детсада и ряда других объектов.
Работы уже идут, и в середине августа обновленные сети будут готовить к гидравлическим испытаниям. На этом этапе мы и далее планируем выявлять и перекладывать наиболее изношенные участки сетей, состояние которых ставит под сомнение надежность прохождения отопительного периода.
Цифра
140 тысяч человек сегодня проживают в Рубцовске.