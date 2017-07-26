СГК: честные ответы на сложные вопросы

4. Перевооружение энергокомплекса Рубцовска оплатят его жители за счет возросшего тарифа?

Инвестиции в Рубцовск – это собственные и заемные средства компании. В СГК не скрывают, что пришли в город, чтобы строить бизнес, тарифы на тепло выросли не поэтому, объясняет Косогова: "В идеале при 100% собираемости платежей в год это даст около 80 млн рублей. Но мы уже сейчас инвестировали гораздо больше. На сегодня мы понимаем: если даже все заплатят по повышенному тарифу, то окупаемость проекта, стоимость которого 2 млрд рублей, — это перспектива многих лет, точнее минимум 12. Подстраховаться мы планируем за счет закона об "альтернативной котельной".

Госдума приняла озвученный закон в третьем чтении. Предполагается, что Рубцовск станет одним из городов, где его внедрят. Но это не значит, что горожан ждут бесконечные повышения тарифов. "Это значит, что наши инвестиции в технологическое совершенствование сети будут оправданы", — продолжает директор по тарифам СГК.

Новый закон позволит компании иметь тарифные гарантии на долгосрочную перспективу. Прежний же закон таких гарантий не давал. Поэтому инвестиции в теплокомплекс страны были недостаточными.

"Тарифы на тепло в Рубцовске подняли не потому, что пришла СГК. Их не меняли пять лет, и в результате энергокомплекс города оказался на грани выживания, — рассказала Екатерина Косогова на встрече с домкомами города: всего более 100 человек собралось в Доме культуры Рубцовска. — Но мы понимаем, что для многих рубцовчан повышение тарифов — серьезная проблема. Чтобы помочь решить ее, мы организуем консультации по оформлению субсидий. В стратегических же планах — продвижение идеи о том, что помощь незащищенным слоям населения должна быть адресной. Мы об этом постоянно говорим законотворцам".