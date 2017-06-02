СГК намерена закрыть одну из ТЭЦ в Барнауле

По его словам, к этому шагу компанию подталкивает два фактора: убыточность станции и возросшие законодательные требования по экологии.

Михаил Кузнецов,

гендиректор СГК:

Нам придется развивать ТЭЦ-3 и закрывать ТЭЦ-2. Вторая станция и сегодня убыточна, а когда к 2025 году вступят в силу требования законодательства об использовании лучших технологий, ситуация станет совсем хуже некуда. И надо будет думать о том, как решать проблему и при этом не залезать лишний раз в карманы потребителей.

Один из вариантов решение проблемы перевести снабжение города на один источник (ТЭЦ-3). Для этого потребуется инвестировать порядка 2 млрд рублей в саму станцию и еще 3 миллиарда в сети. По словам Кузнецова, СГК не потребуется повышение тарифа для того, чтобы воплотить эти преобразования в жизнь. Достаточно текущего тарифа, если он будет индексироваться в соответствие с инфляцией.

Руководитель СГК также отметил, что одним из вариантов улучшения экономических показателей ТЭЦ-2 могло стать присоединение новых потребителей в Новоалтайске.

Михаил Кузнецов,

гендиректор СГК:

Это не очень выгодный проект сам по себе. Затраты на его реализацию удалось бы существенно сократить, если бы мы смогли использовать ж/д-мост, который РЖД не нужен. Но при консервативности этой организации такое сложно будет сделать.

Кузнецов заверил, что закрытие ТЭЦ-2 не будет большой проблемой для компании. "Все решаемо. Вообще, во всех регионах присутствия все проблемы, что мы видим, не являются для нас неразрешимыми. Пока что, во всяком случае", — подчеркнул гендиректор СГК.