СГК намерена закрыть одну из ТЭЦ в Барнауле

"Сибирская генерирующая компания" (СГК) вынуждена будет к 2024-25 гг. вывести из эксплуатации барнаульскую ТЭЦ-2. Об этом заявил гендиректор холдинга Михаил Кузнецов на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, к этому шагу компанию подталкивает два фактора: убыточность станции и возросшие законодательные требования по экологии.
Михаил Кузнецов,
гендиректор СГК:
Нам придется развивать ТЭЦ-3 и закрывать ТЭЦ-2. Вторая станция и сегодня убыточна, а когда к 2025 году вступят в силу требования законодательства об использовании лучших технологий, ситуация станет совсем хуже некуда. И надо будет думать о том, как решать проблему и при этом не залезать лишний раз в карманы потребителей.
Один из вариантов решение проблемы перевести снабжение города на один источник (ТЭЦ-3). Для этого потребуется инвестировать порядка 2 млрд рублей в саму станцию и еще 3 миллиарда в сети. По словам Кузнецова, СГК не потребуется повышение тарифа для того, чтобы воплотить эти преобразования в жизнь. Достаточно текущего тарифа, если он будет индексироваться в соответствие с инфляцией.
Руководитель СГК также отметил, что одним из вариантов улучшения экономических показателей ТЭЦ-2 могло стать присоединение новых потребителей в Новоалтайске.
Михаил Кузнецов,
гендиректор СГК:
Это не очень выгодный проект сам по себе. Затраты на его реализацию удалось бы существенно сократить, если бы мы смогли использовать ж/д-мост, который РЖД не нужен. Но при консервативности этой организации такое сложно будет сделать.
Кузнецов заверил, что закрытие ТЭЦ-2 не будет большой проблемой для компании. "Все решаемо. Вообще, во всех регионах присутствия все проблемы, что мы видим, не являются для нас неразрешимыми. Пока что, во всяком случае", — подчеркнул гендиректор СГК.
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