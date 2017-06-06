СГК даст барнаульцам горячую воду раньше срока

Специалисты уже заполнили и поставили на циркуляцию трубопроводы в центральной части города. Горожане, чьи дома расположены в границах улиц, Молодежная, Короленко, Анатолия, Партизанская, проспектов Социалистический, Ленина, Комсомольского, а так же по ул. Георгия Исакова от улицы Северо-Западной до улицы Малахова получат горячую воду уже 6 июня.

Однако для этого необходимо, чтобы управляющая компания (или ТСЖ) запустила оборудование, которое находится в ее ведении. Оборудование центральных тепловых пунктов уже работает.

Также компания уже пустила горячую воду в микрорайонах по улицам Малахова и Новгородская до улицы Георгиева. Всего в контуре ТЭЦ-3 уже подключили к горячему водоснабжению 395 домов. 7 июня запуск горячей воды продолжится, 8 июня она появится у оставшихся потребителей.

Из сообщения пресс-службы СГК:

Все работы идут с некоторым опережением графика несмотря на большое количество и сложность обнаруженных в результате проведенных испытаний повреждений. Весь ремонтный персонал теплотранспортных предприятий выведен на устранение повреждений на теплосетях. Работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке энергетики ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды.

Напомним, горячую воду по контуру ТЭЦ-3 отключили с 15 мая по 7 июня. В контуре ТЭЦ-2 горячую воду отключат с 19 июня по 12 июля.