Фотофакты. "Раздетая турбина". Как ремонтируют барнаульскую ТЭЦ-3

Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Игорь Лузанов подводит журналистов алтайских СМИ к "раздетой" турбине Барнаульской ТЭЦ-3. С нее снята изоляция, агрегат разобран на части, металл зачищается и проверяется на наличие дефектов.

Турбогенератор - это "сердце" станции. Именно он, вращаясь со скоростью 50 оборотов в секунду, выдает электричество. Хотя, если точнее, это одно из сердец: их на станции три.

Турбогенератор №1, представший перед нами в "раздетом" и разобранном виде, отслужил делу выработки электроэнергии больше 25 лет: 219 тыс часов. Он выработал свой парковый ресурс, поясняет Игорь Лузанов. К 26 июня, после процедуры "омоложения", его вновь соберут и он послужит делу еще 8-10 лет. Новая турбина - несоизмеримо дороже, говорит энергетик.

Капремонт турбогенератора №1 — только малая часть "обязательной программы" на весну и лето. В 2017 году вложения в ремонтную и инвестпрограмму составят 3,316 млрд. рублей (с НДС), включая затраты на теплоэнергетику Рубцовска, поясняет Игорь Лузанов.

Из них 1,335 млрд рублей на ремонт, в том числе 935 млн рублей на две ТЭЦ в Барнауле (в 2016 году — 748,5 млн). И 1,8 млрд — инвестиции.

Справка

Ремонтная программа алтайского филиала СГК 469,3 млн рублей — Барнаульская ТЭЦ-2 (компания "Барнаульская генерация");

466,3 млн рублей —"Барнаульская ТЭЦ-3";

149,9 млн рублей — "Барнаульская теплосетевая компания";

249,6 млн рублей — "Барнаульская тепломагистральная компания" (БТМК), из них 99 млн рублей на ремонт сетей в Рубцовске. Компания намерена провести пять капремонтов котлов, один капремонт турбины на ТЭЦ-3 мощностью 80 МВт, 12 текущих ремонтов котлов и шесть текущих ремонтов турбин, переложить 12,2 км тепловых сетей, заменить запорную арматуру (2360 единиц в Барнауле и около 200 в Рубцовске), 15 теплообменников и др.

Игорь Лузанов говорит, что усилия по оптимизации издержек производства привели к тому, что алтайский филиал получил по итогам 2016 года небольшую чистую прибыль.

Размер прибыли он не называет, но объясняет, что значение имело и подключение новых потребителей, и устранение посредников - в частности, присоединение к "Барнаульской генерации" поставщика технической воды "Барнаульской водоснабжающей компании".

На вопрос, к каким результатам приведет замена теплообменников, Гросс отвечает: в компании 460 тепловых пунктов, некоторые аппараты, установленные в ЦТП, отрабатывают двойной и тройной ресурс. Есть те, что отслужили больше 40 лет, хотя срок их службы 15 лет.

Александр Гросс,

директор БТМК и БТСК:

Вы говорите, а что это даст? Отсутствие сбоев, надежность. Повышение теплосъема и улучшение экономики.

Основной критерий работы на сетях — количество повреждений на один километр, продолжают энергетики. В тепловых сетях в Барнауле этот показатель рос до 2015 года, а рост вложений в сети привел к тому, что ухудшения не происходит. Чтобы показатель начал падать, нужно больше менять сетей. По словам Гросса, объем программы ремонта тепловых сетей в Барнауле увеличен в этом году на 120 млн рублей.

Александр Гросс,

директор БТМК и БТСК:

В 2016 году на ремонтную кампанию на тепловых сетях в Барнауле мы потратили 180 млн. В этом году общий объем финансирования составляет 300 млн. А в следующему году мы планируем увеличить ремонтную программу по тепловым сетям еще на 150 млн рублей и в 2018 году выйти на нормативную замену труб.

А на вопрос altapress.ru, за счет каких ресурсов компания увеличивает вложения, Гросс отвечает: только не за счет роста тарифа, который в этом году увеличится на 3,15%. Предприятие получило прибыль и вкладывает ее в производство.