СГК: в домах рубцовчан до сих пор холодно из-за управляющих компаний

Большинство жителей Рубцовска сидят без отопления. Об этом altapress.ru 28 сентября сообщила одна из местных жительниц. В "Сибирской генерирующей компании" заявили, тепло пришло не во все дома города потому, что управляющие организации Рубцовска не успевают в срок заполнить теплоносителем внутридомовые системы отопления.
Анастасия Карелина,
жительница Рубцовска:
Большинство жителей сидят без отопления и без горячей воды (в некоторых домах её нет с апреля). На улице минусовая температура, дождь и мокрый снег, дома у некоторых жителейтемпература понизилась до 9 градусов. Мерзнут и болеют дети и старики.
При звонке в управляющие компании люди не получают конкретной даты, когда будет тепло. Им говорят "Ожидайте", либо вовсе не располагают никакой информацией.
Люди боятся, что замерзнут в собственных квартирах, спасаются обогревателями, но и они малоэффективны. В домах холодно и сыро. Звонят на горячую линию ЖКХ, пишут обращения в роспотребнадзор и прокуратуру.
30 сентября паблик "Беспредел нашего города - обратная сторона Рубцовска" опубликовал опрос. На момент написания заметки в нем поучаствовало 566 человек. 43,3% выбрали вариант "батареи холодные/пустые"; 34,5% нажали на "Батареи теплые, но дома до сих пор холодно"; 18,2% сообщили, что дома тепло, и 3,7% похвастались горячими батареями.
Максим Новов,
директор рубцовского подразделения СГК:
По данным на вечер 28 сентября, которые собирала наша диспетчерская служба, во всем городе было заполнено всего 10% от общего количества домов. Утром 29 сентября на совещании в администрации представители УК и ТСЖ рапортовали о том, что заполнили или поставили на заполнение уже 50% домов. К сожалению, мы не имеем возможности контролировать работу организаций, непосредственно обслуживающих дома. Призываем коллег из управляющих организаций ежедневно, а также по мере подключения объектов сообщать оперативную объективную информацию о состоянии заполнения внутридомовых систем отопления.
Расчетное давление в теплосетях на время отопительного периода составляет 11 атмосфер. Сейчас по контуру северной и центральной частей города давление теплоносителя составляет 10 атмосфер, по контуру юга – 7. Температура сетевой воды в системе отопления равна нормативной и составляет 50 градусов Цельсия, сообщили в СГК.
Из-за большого числа жалоб энергетики повысили температуру теплоносителя выше параметров, предусмотренных температурных графиком. "В ближайшее время энергетики совместно с представителями администрации города и общественности намерены провести рейд, чтобы проверить наличие и качество теплоснабжения в домах в разных частях города", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.