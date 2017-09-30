СГК: в домах рубцовчан до сих пор холодно из-за управляющих компаний

Большинство жителей сидят без отопления и без горячей воды (в некоторых домах её нет с апреля). На улице минусовая температура, дождь и мокрый снег, дома у некоторых жителейтемпература понизилась до 9 градусов. Мерзнут и болеют дети и старики.

При звонке в управляющие компании люди не получают конкретной даты, когда будет тепло. Им говорят "Ожидайте", либо вовсе не располагают никакой информацией.

Люди боятся, что замерзнут в собственных квартирах, спасаются обогревателями, но и они малоэффективны. В домах холодно и сыро. Звонят на горячую линию ЖКХ, пишут обращения в роспотребнадзор и прокуратуру.