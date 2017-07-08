Шалости сильного ветра: от фривольных до страшных

Если с жаркими днями в этом году Алтаю повезло, то вот с ветром, пожалуй, не очень. Уж слишком он разыгрался у нас. Предлагаем вашему вниманию подборку снимков со всего света, как ветер может удивлять, смешить, озадачивать и пугать.

Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Шалости ветра. Фото: obhohocheshsya.com. Источник.