Шансы Собчак: ВЦИОМ узнал, сколько россиян будет голосовать за женщину-президента

ВЦИОМ привел данные опроса, за кого бы голосовали россияне на выборах президента, если были бы представлены два кандидата — мужчина и женщина.
38% опрошенных твердо указали, что готовы голосовать именно за мужчину. 5% уверенно ответили, что проголосовали бы за женщину. А 54% заявили, что им безразлично, какого пола будет претендент. 3% затруднились с ответом.
Интересно, что подобные опросы проводились и ранее. Вот как голосовали россияне.
|
2005 г.
|
2007 г.
|
2011 г.
|
2017 г.
|
За мужчину
|
44
|
39
|
44
|
38
|
За женщину
|
17
|
12
|
18
|
5
|
Для меня пол кандидата не имеет значения
|
36
|
42
|
34
|
54
|
Затруднились ответить
|
3
|
7
|
4
|
3
Причины, почему опрошенные не хотят голосовать за женщин:
- 16% объяснили тем, что это "не женское это дело";
- 12% считают, что женщины слабее;
- 12% говорят, что женщине нужно заниматься не политикой, а семьёй и детьми;
- 11% считают, что женщины имеют "другой склад ума";
- 9% считают, что они более эмоциональны и субъективны;
- 8% говорят, что не доверяют женщинам.
24% россиян заявили, что могли бы проголосовать за кандидата-женщину для разнообразия. 32% респондентов уверены, что женщин-политиков в России должно быть больше, противоположной точки зрения придерживаются 11% опрошенных. Остальные 38% россиян считают, что число женщин в политике меняться не должно.
Также уточняется, что опрос, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек, был проведён 17–18 сентября. Напомним, что официально Ксения Собчак заявила о своем желании баллотироваться в президенты 18 октября. Однако слухи о том, что Кремль ищет женщину в качестве кандидата на президентских выборах, были опубликованы 1 сентября. Тогда в числе претенденток называлась и Собчак.
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