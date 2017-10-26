Шансы Собчак: ВЦИОМ узнал, сколько россиян будет голосовать за женщину-президента

38% опрошенных твердо указали, что готовы голосовать именно за мужчину. 5% уверенно ответили, что проголосовали бы за женщину. А 54% заявили, что им безразлично, какого пола будет претендент. 3% затруднились с ответом.

Интересно, что подобные опросы проводились и ранее. Вот как голосовали россияне.

2005 г. 2007 г. 2011 г. 2017 г. За мужчину 44 39 44 38 За женщину 17 12 18 5 Для меня пол кандидата не имеет значения 36 42 34 54 Затруднились ответить 3 7 4 3

Причины, почему опрошенные не хотят голосовать за женщин:

16% объяснили тем, что это "не женское это дело";

12% считают, что женщины слабее;

12% говорят, что женщине нужно заниматься не политикой, а семьёй и детьми;

11% считают, что женщины имеют "другой склад ума";

9% считают, что они более эмоциональны и субъективны;

8% говорят, что не доверяют женщинам.

24% россиян заявили, что могли бы проголосовать за кандидата-женщину для разнообразия. 32% респондентов уверены, что женщин-политиков в России должно быть больше, противоположной точки зрения придерживаются 11% опрошенных. Остальные 38% россиян считают, что число женщин в политике меняться не должно.

Также уточняется, что опрос, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек, был проведён 17–18 сентября. Напомним, что официально Ксения Собчак заявила о своем желании баллотироваться в президенты 18 октября. Однако слухи о том, что Кремль ищет женщину в качестве кандидата на президентских выборах, были опубликованы 1 сентября. Тогда в числе претенденток называлась и Собчак.