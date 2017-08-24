Шарапова выступит на US Open в черном платье с кристаллами Swarovski

Российская теннисистка Мария Шарапова показала платье, в котором она будет выступать на Открытом чемпионате США (US Open).
Наряд черного цвета подготовил спонсор Шараповой — Nike. Платье инкрустированно кристаллами Swarovski дизайна Риккардо Тиши — бывшего креативного директора французского дома Givenchy. 26 августа платье поступит в продажу и будет стоить 500 долларов, дополняющий его жакет — 700.
MS x Riccardo Tisci x Nike @usopen 😎👯 pic.twitter.com/6qxBF5ggYu— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 23 августа 2017 г.
137-й US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября, его призовой фонд составит 50 миллионов 400 тысяч долларов. Организаторы выдали 30-летней россиянке специальное приглашение (wild card).
Шарапова в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония.
Справка
Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова на пресс-конференции в Лос-Анджелесе в 2016 году призналась, что не смогла пройти допинг-тест во время Открытого чемпионата Австралии. Теннисистка признала, что употребляла запрещенный препарат мельдоний. "Я вынуждена взять всю ответственность за это. Это мой организм, и я должна принять ответственность за то, что попало в него", — сказала она. Шарапова отметила, что это вещество не входило в список запрещенных вплоть до 1 января 2016 года. По ее словам, она принимала препарат в течение нескольких лет после того, как врач прописал ей его в 2006 году. Препарат должен был помочь справиться с нарушениями ритма сердца и некоторыми другими недугами, включая ранние симптомы диабета.
Факт
Единственный раз в карьере Шарапова победила на US Open в 2006 году. Тогда ее основным нарядом также было черное платье от Nike.
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