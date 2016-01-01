Шеф-повар генконсульства покинет США вместе с российскими дипломатами

Под санкции США против российских дипломатов, которым предписано покинуть страну, попал шеф-повар генерального консульства РФ в Сан-Франциско, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.
Высылаемый россиянин — уроженец Ярославля. "Это профессиональный повар, чьим мастерством наслаждались сотни гостей консульства на протяжении трех лет. Он уезжает со своей супругой и двухлетним сыном", — говорится в сообщении.
Генеральный консул Сергей Петров уточнил ТАСС, что всего из диппредставительства высылаются 11 человек — четверо сотрудников и их семьи. "У них есть только один день, чтобы завершить свои дела и упаковать свои вещи. Они вылетят в Россию 31 декабря и встретят Новый год в самолете", — добавили в генконсульстве, пишет Lenta.ru.
29 декабря власти США решили в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что это ответ на притеснение сотрудников американских дипмиссий в Москве.
В МИД РФ пояснили, что общее число россиян, которые должны покинуть США, составляет 96 человек. Речь идет о дипломатах и членах их семей.
Президент Владимир Путин заявил, что не намерен в ответ высылать американских дипломатов. Госдеп США оставил это решение без комментариев. Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение российского лидера "отличным ходом".
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