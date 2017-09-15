Шеф-редактор немецкого журнала сожалеет из-за фомулировки о Путине

Шнайдер провел телефонный разговор с представителями посольства РФ в ФРГ. "Был хороший разговор, в ходе которого я заверил, что мы не собирались оскорбить российского президента. Мне жаль, если люди все равно чувствуют себя оскорбленными", — приводятся в сообщении слова шеф-редактора.

Немецкий еженедельник ранее в статье, посвященной канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, опубликовал фразу "Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber kiene Angst vor dem Hund Putin", которая, по замыслу журнала, должна была переводиться как "Она боится путинской собаки, но не боится "крепкого орешка" Путина", пишет bfm.ru.

Позже журнал объяснил смысл слов, использованных в статье. Как сообщил в среду телеканал Deutshe Welle, издание лишь хотело назвать Путина "крепким орешком".

Ранее посольство РФ в ФРГ потребовало от издания извинений за опубликованный на его страницах эпизод с участием российского лидера Владимира Путина. "Она боится путинской собаки, но не боится собаку Путина", — говорилось в материале Focus.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оскорбительное высказывание о Владимире Путине, опуликованное в Focus, недопустимым. По его словам, эта публикация бросает тень на репутацию самого издания.

Канцлер Германии в 2007 году встречалась с президентом РФ в сочинской резиденции "Бочаров ручей". Во время этих переговоров в момент протокольной съемки в комнату вбежала лабрадор Путина Кони и очень напугала Меркель: политик боится собак.

В прошлом году Путин в интервью немецкому изданию Bild прокомментировал этот случай. Российский президент заметил, что ему "хотелось ей (Меркель) сделать приятное, когда я показал свою собаку". "Я потом объяснился с ней и извинился за это", — добавил Путин.

В Совфеде посоветовали немцам "щелкнуть по носу" зарвавшегося журналиста, оскорбившего Путина.

"Этот эпизод не стоит того, чтобы из него дальше раздувать какую-либо проблему. По правилам, все сделано нормально — реакция дана. Не стоит раздувать дипломатический скандал. Думаю, работа будет продолжена по дипканалам", — заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.