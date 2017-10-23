Шесть человек претендуют на должность главы Бийского района

В Бийском районе закончился срок приема документов от кандидатов на замещение должности главы. Среди шести человек, претендующих на эту должность, есть и Евгений Якуба, покинувший пост главы района в мае 2017 года по собственному желанию.
Конкурсная комиссия назвали имена претендентов:
- Евгений Якуба;
- Владимир Трухин;
- Алексей Шабалин;
- Александр Беляев;
- Татьяна Стукалова;
- Олег Гузеев.
Владимир Трухин и Татьяна Стукалова руководили сельсоветами в Бийском районе (первый — Усятским, вторая — Сростинским).
Александр Беляев работал заместителем главы Бийского района, руководил управлением районной администрации по экономическому развитию.
Алексей Шабалин работал в Общественной палате Бийского района, был помощником депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Бийчанин Олег Гузеев — единственный из претендентов, кто не работал в районе. Он депутат бийской городской думы и лидер бийского отделения партии "Справедливая Россия".
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