Шесть человек претендуют на должность главы Бийского района

Сегодня, 19:00.
Политика

В Бийском районе закончился срок приема документов от кандидатов на замещение должности главы. Среди шести человек, претендующих на эту должность, есть и Евгений Якуба, покинувший пост главы района в мае 2017 года по собственному желанию.

Евгений Якуба.
Евгений Якуба. Фото: mzgazeta.ru.

Конкурсная комиссия назвали имена претендентов:

  • Евгений Якуба;
  • Владимир Трухин;
  • Алексей Шабалин;
  • Александр Беляев;
  • Татьяна Стукалова;
  • Олег Гузеев.

Владимир Трухин и Татьяна Стукалова руководили сельсоветами в Бийском районе (первый — Усятским, вторая — Сростинским).

Александр Беляев работал заместителем главы Бийского района, руководил управлением районной администрации по экономическому развитию.

Алексей Шабалин работал в Общественной палате Бийского района, был помощником депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Бийчанин Олег Гузеев — единственный из претендентов, кто не работал в районе. Он депутат бийской городской думы и лидер бийского отделения партии "Справедливая Россия".

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