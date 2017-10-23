Шесть человек претендуют на должность главы Бийского района

В Бийском районе закончился срок приема документов от кандидатов на замещение должности главы. Среди шести человек, претендующих на эту должность, есть и Евгений Якуба, покинувший пост главы района в мае 2017 года по собственному желанию.

Конкурсная комиссия назвали имена претендентов: Евгений Якуба;

Владимир Трухин;

Алексей Шабалин;

Александр Беляев;

Татьяна Стукалова;

Олег Гузеев. Владимир Трухин и Татьяна Стукалова руководили сельсоветами в Бийском районе (первый — Усятским, вторая — Сростинским). Александр Беляев работал заместителем главы Бийского района, руководил управлением районной администрации по экономическому развитию. Алексей Шабалин работал в Общественной палате Бийского района, был помощником депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания. Бийчанин Олег Гузеев — единственный из претендентов, кто не работал в районе. Он депутат бийской городской думы и лидер бийского отделения партии "Справедливая Россия".