Школьники Алтайского края все чаще проводят каникулы в аквапарке

Статистика барнаульского аквапарка "Evropa" показывает: с каждыми каникулами приток ребятни все больше. В столицу региона даже специально едут группами из районов края! И вот, в преддверии первых в этом учебном году каникул, в аквапарке начали принимать коллективные заявки. Поторопитесь и вы, если хотите, чтобы успехи в четверти ваши дети отметили с шумом и брызгами.
Как сообщили в аквапарке, в этом сезоне есть специальные предложения для групповых посещений, для которых – свои приятные условия. Так, на каждые 10 человек 1 взрослый сопровождающий идет бесплатно! И цена на каникулярный период такая, что не собрать класс или компанию друзей – верх беспечности. Например, в будни дети до 14 лет могут плескаться в течение 2 часов всего за 350 рублей, а за 4 часа нужно отдать 450. Ну а для тех, кто готов провести в аквапарке целый день, цена составит 650 рублей. В выходные стоимость по каждой позиции всего на 100 рублей выше.
Кстати, предложение актуально не только для школьных организованных групп: можно собраться всей семьей или друзьями и также "рвануть" в шум прибоя по групповому тарифу. Ведь каникулы – это не только возможность отдохнуть от школы. Это еще и возможность провести побольше времени с теми, кого любишь и по кому скучаешь в череде трудовых дней. Так совмещайте приятное с полезным и звоните 8 (3852) 202-109 (12.00-19.00) или оставьте заявку на info@akvapark-barnaul.ru.
Каникулы скоро и, пожалуй, вы все заслужили праздник!
Организатор акции: ООО "Одиссей". Срок проведения акции: 30.10.17 - 06.11.17. Подробная информация о правилах проведения акции по тел. 8 (3852) 202-109 (12.00-19.00)
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