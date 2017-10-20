Школьники Алтайского края все чаще проводят каникулы в аквапарке

Барнаульский аквапарк "Evropa". Фото: архив ООО "Одиссей". Детский бассейн. Фото: архив ООО "Одиссей". SPA-зона. Фото: архив ООО "Одиссей". Барнаульский аквапарк "Evropa". Фото: архив ООО "Одиссей". Fish - spa Garra Rufa. Фиш - спа. Фото: архив ООО "Одиссей". Детский бассейн. Фото: архив ООО "Одиссей".

Как сообщили в аквапарке, в этом сезоне есть специальные предложения для групповых посещений, для которых – свои приятные условия. Так, на каждые 10 человек 1 взрослый сопровождающий идет бесплатно! И цена на каникулярный период такая, что не собрать класс или компанию друзей – верх беспечности. Например, в будни дети до 14 лет могут плескаться в течение 2 часов всего за 350 рублей, а за 4 часа нужно отдать 450. Ну а для тех, кто готов провести в аквапарке целый день, цена составит 650 рублей. В выходные стоимость по каждой позиции всего на 100 рублей выше.

Кстати, предложение актуально не только для школьных организованных групп: можно собраться всей семьей или друзьями и также "рвануть" в шум прибоя по групповому тарифу. Ведь каникулы – это не только возможность отдохнуть от школы. Это еще и возможность провести побольше времени с теми, кого любишь и по кому скучаешь в череде трудовых дней. Так совмещайте приятное с полезным и звоните 8 (3852) 202-109 (12.00-19.00) или оставьте заявку на info@akvapark-barnaul.ru.

Каникулы скоро и, пожалуй, вы все заслужили праздник!

Организатор акции: ООО "Одиссей". Срок проведения акции: 30.10.17 - 06.11.17. Подробная информация о правилах проведения акции по тел. 8 (3852) 202-109 (12.00-19.00)