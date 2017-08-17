Шнуров вызвал Познера на рэп-баттл

"Ну что ж? Следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю В. В. Познера на баттл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные. Площадка значения для меня не имеет", — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Однако телеведущий принимать участие в баттле отказался. Он сказал инфорагентству, что это "абсолютно пиарная штука" и заниматься он ей не собирается.

Ранее Познер говорил, что интервью в программе "Познер" на Первом канале с участием лидера рок-группы "Ленинград", вышедшее в октябре 2016 года, было самым скучным в истории его авторской программы. Ведущий назвал музыканта "пустым и неинтересным". Интервью стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях.