Шок: в недавно открытом парке "Зарядье" посетители вытоптали и выкопали 10 тыс. растений

Об этом сообщил начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе московского парка "Зарядье" Игорь Сафиуллин.

Особенно пострадала зона северного ландшафта, где уничтожено около трети зеленого покрова. "Но отдыхать на траве можно у нас не везде, а только в специальных местах", — напомнил он в интервью "Комсомольской правде".

Поведение некоторых посетителей вызывает шок: они выкапывают понравившиеся им растения, прячут в сумках и выносят за пределы парка — видимо, чтобы посадить где-то у себя. Среди украденных таким образом насаждений оказалась краснокнижная болотная калужница.

Предотвратить вандализм охрана "Зарядья" попросту не в состоянии. С тех пор как в понедельник парк открылся для всех желающих (в выходные после торжественного открытия он работал только по специальным приглашениям), туда идут толпы посетителей, и их поток так велик, что охранники физически не успевают за всеми следить.

Чтобы восполнить нанесенный парку урон, его администрация планирует закупить утраченные 10 тысяч растений и ввести тотальный запрет на хождение по газонам. "Вдобавок по громкой связи постоянно просят посетителей не разрушать парк", — напомнил Сафиуллин, пишет polit.ru.

Этолог (специалист по инстинктивному поведению) Анатолий Протопопов пояснил НСН, что такое поведение посетителей обусловлено отсутствием привычки долгосрочного планирования.

"В теории игр принципиальное значение имеет такой параметр поведения, как срочность. Грубо говоря, вы получили получку и решили ее пропить. Вы продемонстрировали поведение по краткосрочному горизонту. А можно на эти деньги поставить новый кран на кухне. Это долгосрочная стратегия, нацеленная на более отдаленный результат. Так вот россияне в данному случае продемонстрировали поведение по короткому горизонту. Получить сиюминутное удовольствие оказалось важнее", — пояснил специалист.

Вечером 11 сентября в "Зарядье" неизвестные повредили крышу павильона, бросая камни в стеклянный купол и световое окно.

Парк "Зарядье" открыли в рамках празднования Дня города 9 сентября. В парке побывал президент РФ Владимир Путин в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина.

Парк, построенный на месте снесенной гостиницы "Россия", открылся для свободного посещения 11 сентября.