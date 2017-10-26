Шопинг под музыку Вивальди: в торговом центре Барнаула выступит симфонический оркестр

Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер".

В "Симфоническом шоу" в ТРЦ "Пионер" примут участие более шестидесяти музыкантов-виртуозов, которые одновременно исполнят популярные мировые хиты из художественных фильмов, мюзиклов, телевизионных передач.

"Во всем мире оркестры выступают в общественных пространствах, этим артисты привлекают внимание публики к своему искусству. Подобные концерты собирают огромное количество любителей музыки. В Барнауле же масштабная культурная акция состоится впервые", - отмечают организаторы проекта.

"Симфоническое шоу" пройдет на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер" 4 ноября 2017 года, начало в 17.00.

Вход свободный!