Шопинг под музыку Вивальди: в торговом центре Барнаула выступит симфонический оркестр

Сегодня, 11:48.
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Необычное культурное событие состоится 4 ноября в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер". В этот день барнаульцы, пришедшие за покупками, смогут насладиться единственным концертом симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края.

Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Фото: архив ТРЦ "Пионер".

В "Симфоническом шоу" в ТРЦ "Пионер" примут участие более шестидесяти музыкантов-виртуозов, которые одновременно исполнят популярные мировые хиты из художественных фильмов, мюзиклов, телевизионных передач.

"Во всем мире оркестры выступают в общественных пространствах, этим артисты привлекают внимание публики к своему искусству. Подобные концерты собирают огромное количество любителей музыки. В Барнауле же масштабная культурная акция состоится впервые", - отмечают организаторы проекта.

"Симфоническое шоу" пройдет на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер" 4 ноября 2017 года, начало в 17.00.

Вход свободный!

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