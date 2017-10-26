Шопинг под музыку Вивальди: в торговом центре Барнаула выступит симфонический оркестр

Необычное культурное событие состоится 4 ноября в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер". В этот день барнаульцы, пришедшие за покупками, смогут насладиться единственным концертом симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края.
В "Симфоническом шоу" в ТРЦ "Пионер" примут участие более шестидесяти музыкантов-виртуозов, которые одновременно исполнят популярные мировые хиты из художественных фильмов, мюзиклов, телевизионных передач.
"Во всем мире оркестры выступают в общественных пространствах, этим артисты привлекают внимание публики к своему искусству. Подобные концерты собирают огромное количество любителей музыки. В Барнауле же масштабная культурная акция состоится впервые", - отмечают организаторы проекта.
"Симфоническое шоу" пройдет на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер" 4 ноября 2017 года, начало в 17.00.
Вход свободный!