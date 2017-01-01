Шойгу ответил Фэллону, призвавшему Россию не «совать лапы в Ливию»

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление своего британского коллеги Майкла Фэллона, который ранее заявил, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию". Шойгу посоветовал Фэллону "заниматься своими делами" и не давать рекомендаций правительству России, пишет Газета.ру.
"Ну, если продолжать "звериную" тему... Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.
Ранее Фэллон заявил, что Запад не устраивают военно-политические контакты России с Ливией. По мнению британского министра, таким образом Москва "проверяет Запад на прочность". "Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы", — процитировала Daily Mail Фэллона, выступившего на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные.
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