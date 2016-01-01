Шойгу рассказал, как НАТО готовится воевать с Россией

НАТО объявило РФ главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у российских границ. Об этом заявил глава Миноброны Сергей Шойгу, пишут "Известия".
По его словам, Североатлантический альянс вдвое повысил интенсивность военных учений. Большинство из них направлены против России. Шойгу отметил, что Россия анализирует все иностранные военные учения около своих границ и учитывает эти данные при подготовке своих войск.
О том, что страны НАТО воспринимают Россию как угрозу, свидетельствует ряд фактов. Например, в вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии.
Шойгу отметил, что альянс в следующем году планирует развернуть четыре усиленных батальона и тактические группы в Прибалтике и Польше. А на территории еще нескольких стран Восточной Европы планируется разместить бронетанковую бригаду американских сухопутных войск. При этом бюджет НАТО увеличен на $26 млрд - до $918 млрд.
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