Шойгу рассказал, как НАТО готовится воевать с Россией

По его словам, Североатлантический альянс вдвое повысил интенсивность военных учений. Большинство из них направлены против России. Шойгу отметил, что Россия анализирует все иностранные военные учения около своих границ и учитывает эти данные при подготовке своих войск.

О том, что страны НАТО воспринимают Россию как угрозу, свидетельствует ряд фактов. Например, в вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии.

Шойгу отметил, что альянс в следующем году планирует развернуть четыре усиленных батальона и тактические группы в Прибалтике и Польше. А на территории еще нескольких стран Восточной Европы планируется разместить бронетанковую бригаду американских сухопутных войск. При этом бюджет НАТО увеличен на $26 млрд - до $918 млрд.