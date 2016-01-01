Шойгу рассказал, как НАТО готовится воевать с Россией

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Вчера, 20:36.
Политика

НАТО объявило РФ главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у российских границ. Об этом заявил глава Миноброны Сергей Шойгу, пишут "Известия".

Военная техника.
Военная техника. Фото: mil.ru.

По его словам, Североатлантический альянс вдвое повысил интенсивность военных учений. Большинство из них направлены против России. Шойгу отметил, что Россия анализирует все иностранные военные учения около своих границ и учитывает эти данные при подготовке своих войск.

О том, что страны НАТО воспринимают Россию как угрозу, свидетельствует ряд фактов. Например, в вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии.

Шойгу отметил, что альянс в следующем году планирует развернуть четыре усиленных батальона и тактические группы в Прибалтике и Польше. А на территории еще нескольких стран Восточной Европы планируется разместить бронетанковую бригаду американских сухопутных войск. При этом бюджет НАТО увеличен на $26 млрд  - до $918 млрд.

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