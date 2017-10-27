Шторм не отпускает: в Алтайском крае все выходные будет дуть сильный ветер

В Алтайском крае в конце дня 28 октября и сутки 29 октября ожидается усиление ветра до 12-17 м/с, в южных районах до 19-24 м/с. Синоптики продлили штормовое предупреждение.
В остальном погода будет не лучше: дождь, мокрый снег, снег, отложения мокрого снега, местами установление временного снежного покрова, на дорогах гололедица.
Водителям и пешеходам следует быть крайне осторожными на дорогах. По возможности лучше не покидать пределы населенных пунктов.
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