В Алтайском крае до конца рабочей недели объявили штормовое предупреждение

С 15 по 19 мая в южных районах Алтайского края ожидается высокая пожароопасность — четвертый класс горимости. 15 мая высокая пожароопасность отмечается в Угловском, Краснощековском и Усть-Калманском районах.
Днем 15 мая в Алтайском крае ожидается переменная облачность, в отдельных районах дожди, гроза, при грозах местами ливни. Ветер северный, днем 8-13 м/с, при грозах местами порывы до 15-20 м/с. Температура днем +16…+21 °С, по юго-восточным районам +24…+29 °С.
В регионе действует особый противопожарный режим. Посещение лесов запрещено. Необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не оставлять в местах отдыха непотушенные костры, не жечь сухую траву и мусор. Следует очистить от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки.
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