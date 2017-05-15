В Алтайском крае до конца рабочей недели объявили штормовое предупреждение

Днем 15 мая в Алтайском крае ожидается переменная облачность, в отдельных районах дожди, гроза, при грозах местами ливни. Ветер северный, днем 8-13 м/с, при грозах местами порывы до 15-20 м/с. Температура днем +16…+21 °С, по юго-восточным районам +24…+29 °С.

В регионе действует особый противопожарный режим. Посещение лесов запрещено. Необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не оставлять в местах отдыха непотушенные костры, не жечь сухую траву и мусор. Следует очистить от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки.