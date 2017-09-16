Штраф за фотосъемку в самолете могут увеличить в 10 раз

Министерство юстиции России предлагает увеличить административный штраф за нарушение правил фото- и видеосъемки на борту воздушного судна до 1 тыс. рублей, сообщают "Известия".
На данным момент несанкционированная съемка в самолете влечет за собой взыскание размером в 100 рублей с конфискацией пленки. Законопроектом предполагается уточнение санкции (ч. 4 ст. 11.17 КоАП) путем замены ее административным штрафом в размере 1 тыс. рублей с конфискацией материального носителя, содержащего фото- и видеоматериалы, или без таковой.
Ранее Минтранс подготовил законопроект, который подразумевает ужесточение наказания для авиадебоширов. Согласно документу, штраф для хулиганов в самолете будет варьироваться от 20 до 50 тыс. рублей. Кроме того, нарушителям может грозить арест на срок от 5 до 15 суток.
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