Штраф за фотосъемку в самолете могут увеличить в 10 раз

На данным момент несанкционированная съемка в самолете влечет за собой взыскание размером в 100 рублей с конфискацией пленки. Законопроектом предполагается уточнение санкции (ч. 4 ст. 11.17 КоАП) путем замены ее административным штрафом в размере 1 тыс. рублей с конфискацией материального носителя, содержащего фото- и видеоматериалы, или без таковой.

Ранее Минтранс подготовил законопроект, который подразумевает ужесточение наказания для авиадебоширов. Согласно документу, штраф для хулиганов в самолете будет варьироваться от 20 до 50 тыс. рублей. Кроме того, нарушителям может грозить арест на срок от 5 до 15 суток.