Штрафы ГИБДД теперь можно оплачивать прямо из уведомления в электронной почте Mail.ru

С 10 июля в Почте Mail.Ru можно подключить уведомления о штрафах ГИБДД и оплачивать их, не выходя из почтового ящика.

Чтобы воспользоваться новой опцией в почте Mail.Ru, достаточно указать в разделе "Личные данные" номера водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. После этого пользователь будет получать письма-оповещения о необходимости оплатить штраф, как только он будет выписан. Произвести оплату можно, нажав на кнопку быстрой оплаты в письме, ввести реквизиты банковской карты и подтвердить платеж.

Проверить наличие неоплаченных штрафов можно не заходя в почту. Для этого необходимо автовладельцу посетить сайт "Штрафы ГИБДД Mail.Ru". Если пользователь авторизован и вводил данные через почту, сервис заполнит поля автоматически — и наоборот: указанные на "Штрафах ГИБДД" номера документов "запомнит" почта.

Сервис сообщит о накопившихся штрафах или их отсутствии. После проверки пользователь может оплатить имеющиеся штрафы и подключить бесплатные оповещения о появлении новых.

До 1 октября 2017 года оплатить штраф через почту Mail.Ru и проект "Штрафы ГИБДД Mail.Ru" можно без комиссии. Важно, что вовремя полученная информация о наличии штрафов позволяет оплатить их с 50% скидкой.