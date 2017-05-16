Штучные продажи и дефицит: как на Алтае встретили новый смартфон-флагман Samsung Galaxy S8

Одна из ключевых особенностей нового флагмана Samsung — это слегка изогнутый экран "без рамки", по ширине дисплей занимает практически всю поверхность смартфона. Также аппарат обладает качественной камерой, которая, как сообщается в различных обзорах и отзывах в интернете, может делать хорошие снимки в любых условиях.

Смартфон представлен в пяти цветах — черном, золотистом, голубом, серебристом, фиолетовом. Стоимость Samsung Galaxy S8 составляет около 55 тыс. рублей, а Samsung Galaxy S8+ — порядка 60 тыс. рублей. Продажи гаджета в России стартовали две недели назад, 28 апреля.

В МТС рассказали, что стартовые продажи флагмана в Алтайском крае находятся пределах ожиданий, и все модели распроданы. Спрос на новинку в сети МТС не превысил результаты продаж модели Samsung S7.

В "Связном" также рассказали, что продажи находятся в рамках планов. Но популярность новых флангманов Samsung выше, чем предыдущих флагманских моделей, представленных в сети (Galaxy S6 и S6 edge).

Сергей Тихонов,

руководитель пресс-службы "Связного":

Если сравнить абсолютные продажи новинок в Алтайском крае и других регионах СФО, то в других областях, краях и республиках Galaxy S8 и S8+ пользовались большей популярностью.

Руководитель региональной мультибрендовой сети салонов связи Дмитрий Колотилин (Dixis, брендированные салоны сотовых операторов по франшизе и другие) рассказал, что в первые три дня продажи флагмана не превысили прошлогодних продаж Samsung S7

Дмитрий Колотилин,

руководитель группы компаний "Диксис":

В нашем канале был серьезный дефицит, дистрибутор не успел отгрузить большую часть необходимого товара. Кроме того, модели были представлены только в двух фирменных магазинах Samsung, которыми управляет ГК "Диксис". Предзаказ на данные два магазина через официальный сайт Samsung оформили более 50 клиентов.

За прошедшие две недели продажи во всей сети были не меньше, чем по предзаказу, отмечает Колотилин. По его словам, отчасти это связанно с продолжающимся дефицитом по некоторым цветам.

В "МегаФоне" и TechnoPoint рассказали, что никакого ажиотажа не было и до сих пор речь идет только о штучных продажах гаджета.

По словам Сергея Тихонова, на успешный старт продаж флагмана в России повлияло несколько причин: инновационный дизайн, популярный у пользователей форм-фактор дисплея и технические характеристики.

Сергей Тихонов,

руководитель пресс-службы "Связного":

Помимо этого, на популярность устройства оказал влияние и тот факт, что в России так и не поступил в продажу Galaxy Note 7. Многие пользователи решили отложить обновление гаджета и дожидались выхода Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+. Свою роль сыграло и наличие программ рассрочки у крупнейших ритейлеров. Например, "Связной" предложил сразу два вида рассрочки на новинки: на 10 месяцев и на 2 года. Этой услугой воспользовались многие покупатели гаджетов в Алтайском крае.

Напомним, ранее представители сетей сотового ритейла сообщали, что в 2016 году жители края стали чаще покупать дорогие смартфоны.