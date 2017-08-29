В Бийске "Волга" превратилась в металлолом после столкновения с грузовиком

28 августа в Бийске произошла жесткая авария с участием "Волги" и грузовика Volvo с полуприцепом. Очевидцы прислали фото в паблик "Инцидент Бийск".
Как сообщили в ГИБДД по краю, около 19.10 в переулке Шубенский 25-летний водитель ГАЗ-31029, двигаясь в сторону поселка Заря, не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком под управлением 28-летнего мужчины. Легковушка от удара улетела в кювет. В результате ДТП водителя "Волги" госпитализировали, его пассажиру оказали медпомощь без госпитализации.
По данному факту проводится проверка.
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