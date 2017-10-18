Си Цзиньпин пообещал превратить Китай в могущественное государство до 2050 года

Коммунистическая партия Китая продолжит прилагать усилия для сохранения мирового порядка и намерена превратить КНР в могущественное государство, заявил лидер КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на открытии 19-го съезда КПК Об этом сообщает РИА Новости.
К 2050 году КНР, по словам Си Цзиньпиня, должна стать сильнее. "На первой стадии, с 2020 по 2035 год, мы будем наращивать базу общества среднего достатка и благодаря еще 15 годам упорной работы в целом достигнем модернизации",— заявил он. На второй стадии, с 2035 года до середины XXI века, КПК намерена превратить Китай в "богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное модернизированное социалистическое государство".
"Китай продолжит прикладывать усилия по сохранению мира на планете, продолжит вносить свой вклад в глобальное развитие", — добавил Си Цзиньпин.
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