Сибирская семиклассница сбежала раздетой от педофила

Сообщение в полицию поступило 29 сентября. По данным следствия, на улице Ворошилова Ангарска мужчина насильно посадил в свою машину 13-летнюю девочку и вывез ее в лес. Ей удалось вырваться, когда мужчина отвлекся.

Подозреваемого — 35-летнего безработного жителя Ангарска — задержали сотрудники ГИБДД в одном из гаражей в городе. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, пишет Lenta.ru.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК ("Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего человека"), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России.