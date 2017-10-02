Сибирская семиклассница сбежала раздетой от педофила

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Происшествия

В Иркутской области семиклассница сбежала от насильно увезшего ее в лес и велевшего раздеться похитителя.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми. Фото: СС0.

Сообщение в полицию поступило 29 сентября. По данным следствия, на улице Ворошилова Ангарска мужчина насильно посадил в свою машину 13-летнюю девочку и вывез ее в лес. Ей удалось вырваться, когда мужчина отвлекся.

Подозреваемого — 35-летнего безработного жителя Ангарска — задержали сотрудники ГИБДД в одном из гаражей в городе. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, пишет Lenta.ru.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК ("Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего человека"), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России.

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