Сибирские кардиологи разработали сверхточный метод лечения аритмии

В клинике отметили, что специалисты центра интервенционной кардиологии СФБМИЦ смогли первыми в мире приблизиться к идее персонифицированной медицины в лечении фибрилляции предсердий. Новый метод лечения нарушений ритма сердца заключается в сверхточном воздействии электрическим током на активные очаги возникновения фибрилляции.

"На сегодняшний день прооперировали около 20 пациентов с разными периодами наблюдения. Самый продолжительный — около семи месяцев. Пациент обратился с фибрилляцией предсердий. Мы провели лечение с помощью новой технологии. Через шесть дней результаты диагностики показали, что очаги аритмии исчезли, наблюдается синусовый ритм. Данный результат позволяет говорить о первом мировом опыте персонифицированного лечения фибрилляции предсердий", — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника центра Александра Романова.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день это самая прорывная технология, которая позволит планировать тактику оперативного вмешательства для каждого пациента. Благодаря этой методике хирургу не нужно выполнять большой объем оперативного вмешательства – достаточно воздействовать на конкретные точки. Специалисты центра планируют подтвердить первичные результаты на большей группе пациентов.