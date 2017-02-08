Сибирские кардиологи разработали сверхточный метод лечения аритмии

Специалисты из Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра (СФБМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) разработали радикально новый сверхточный метод хирургического лечения нарушений ритма сердца с помощью электрического тока. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.
В клинике отметили, что специалисты центра интервенционной кардиологии СФБМИЦ смогли первыми в мире приблизиться к идее персонифицированной медицины в лечении фибрилляции предсердий. Новый метод лечения нарушений ритма сердца заключается в сверхточном воздействии электрическим током на активные очаги возникновения фибрилляции.
"На сегодняшний день прооперировали около 20 пациентов с разными периодами наблюдения. Самый продолжительный — около семи месяцев. Пациент обратился с фибрилляцией предсердий. Мы провели лечение с помощью новой технологии. Через шесть дней результаты диагностики показали, что очаги аритмии исчезли, наблюдается синусовый ритм. Данный результат позволяет говорить о первом мировом опыте персонифицированного лечения фибрилляции предсердий", — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника центра Александра Романова.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день это самая прорывная технология, которая позволит планировать тактику оперативного вмешательства для каждого пациента. Благодаря этой методике хирургу не нужно выполнять большой объем оперативного вмешательства – достаточно воздействовать на конкретные точки. Специалисты центра планируют подтвердить первичные результаты на большей группе пациентов.
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