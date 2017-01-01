Сибирские ученые доказали пользу консервированной сайры для сердца

Ученые исследовали 14 марок консервированной сайры и пришли к выводу, что этот продукт отличается максимальным уровнем содержания полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для профилактики хронических, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил замдиректора ИБФ СО РАН Михаил Гладышев.

Он рассказал, что установлено: консервированная сайра является продуктом питания с наивысшим содержанием физиологически значимых Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, доступным по цене широким слоям населения.

По словам автора исследования, сотрудницы ИБФ СО РАН Олеси Анищенко, изучением именно консервированной сайры занимаются только в Красноярске. "Эту рыбу изучают в Корее и Японии, но в свежем виде", - сказала она.

Гладышев уточнил, что "одна из основных причин неинфекционных хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых, в России - нерациональное питание".

Проект ученых поддержан на 2017 год грантом Минобрнауки РФ, исследование поддерживается в том числе ФАНО, Российским фондом фундаментальных исследований, Российским научным фондом и Красноярским краевым фондом науки.