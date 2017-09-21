Сибирские ученые выяснили, что вместо Байкала в будущем появится океан

Новосибирские ученые спрогнозировали геологическое будущее самого глубокого озера Байкал, сообщает "Интерфакс".
По данным исследователей, в земной коре прямо посередине Евразии находится огромный раскол — Байкальская рифтовая зона. Раскол медленно расширяется, и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 млн лет самый большой континент разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан.
Результаты работы опубликованы в спецвыпуске журнала "Наука в Сибири". Ранее подробное исследование не проводили
Несколько десятков миллионов лет назад, до начала второй половины неогена, Байкальская рифтовая зона развивалась достаточно спокойно, но 7-5 млн лет назад скорости тектонических движений резко увеличились. В результате горы начали быстро расти, стали образовываться хребты, а впадины с большой скоростью проваливаться, в результате чего сформировался рельеф альпийского типа.
Отмечается, что горы вокруг Байкала продолжают расти в среднем на 5-6 мм в год, на 3-4 мм углубляются днища впадин, пишет bfm.ru.
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