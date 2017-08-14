Сибирский полицейский гнался на весельной лодке за плотом, на котором течением уносило детей

В Кежемском районе Красноярского края сотрудник полиции Александр Гусаков несколько километров догонял на весельной лодке плот, на котором по течению Ангары уносило двух детей.
В дежурную часть районного ОМВД обратилась женщина, рассказавшая, что ее 8-летний сын и их 5-летний сосед ушли гулять и не вернулись. На поиски ребят был поднят личный состав отделения, созданы специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции. К поискам также привлекались работники сельской администрации и местные жители.
Во время поиска несовершеннолетних старший сержант полиции Александр Гусаков с берега реки Ангары заметил проплывающий плот, на котором и находились пропавшие дети. На личной лодке на веслах он несколько километров плыл за несовершеннолетними, которых уносило течением. В результате ему удалось догнать плот и пересадить ребят к себе. В настоящее время дети переданы родителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как установили инспекторы по делам несовершеннолетних, мальчики гуляли на берегу Ангары и нашли плот одной из лесозаготовительных организаций. Во время игры плот отвязался от берега, и детей отнесло течением на середину реки, пишет znak.com.
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