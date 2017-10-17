Сибирский Сбербанк объявляет о старте акции "Год без хлопот"

Чтобы стать участником акции, необходимо в период с 1 октября по 15 декабря 2017 года совершить оплату услуг ЖКХ на сумму не менее 500 рублей любым удобным безналичным способом:

с помощью услуги "Автоплатеж", через интернет-банк "Сбербанк Онлайн", через устройство самообслуживания с использованием банковской карты, в филиале Сбербанка через сотрудника с помощью банковской карты.

Далее, нужно зарегистрироваться в акции, заполнив регистрационную форму на специальной промо-странице, либо отправив sms-сообщение на номер 3443 со следующим текстом: АКЦИЯ и уникальный номер платежа, который указан в чеке (СУИП, 12 цифр+4 английские буквы). Например, текст сообщения может выглядеть так: АКЦИЯ 287544879101ABCD.

По итогам акции "Год без хлопот" будут определены победителей, которые получат главные денежные призы в размере 35 тысяч рублей, а также 450 обладателей призов в размере 300 рублей на счет мобильного телефона.

С подробной информацией, а также полными правилами акции, можно ознакомиться на официальном сайте ПАО "Сбербанк" www.sberbank.ru в разделе "Выгодно для вас".

Справка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.