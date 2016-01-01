Сибирский Сбербанк сообщил, как будет работать в новогодние праздники

В субботу, 31 декабря, подразделения Сибирского банка откроются в стандартном режиме, окончание времени работы - не позднее 15:00; 1,2 и 7 января – праздничные нерабочие дни; с 3 по 6 января обслуживание клиентов будет производиться только в дежурных офисах Банка по сокращенному графику. Начиная с 8 января, отделения будут работать в обычном режиме.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Сибирского банка ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе "Отделения и банкоматы".