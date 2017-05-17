Сибирский ученый заявил, что глобальное потепление сменится похолоданием

По оценкам специалиста в ближайшие шесть лет потепление продолжится и средняя температура воздуха вырастет на 1,1 градуса. После этого пойдет постепенный спад температуры.

Завалишин является последователем теории, что глобальное потепление носит не антропогенный, а природный характер. Поэтому изменения климата не будут связаны с тем, сколько человек будет сжигать углеводорода. Он связывает рост температуры со снижением альбедо Земли — процента отраженной в космос энергии Солнца.

Ученый обратил внимание на то, что периоды повышения-понижения температуры случались и раньше. Каждый цикл состоит из десяти лет быстрого потепления и 40-50 лет медленного "остывания".

По данным синоптика, 2015-2016 годы были самими теплыми в России за многолетнюю историю метеонаблюдений.