Сибирский ученый заявил, что глобальное потепление сменится похолоданием

Глобальное потепление климата не приведет к масштабному таянию ледников, сообщил Николай Завалишин, заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ). По его мнению после 2022 года таяние сменится периодом постепенного похолодания, пишет ТАСС.
По оценкам специалиста в ближайшие шесть лет потепление продолжится и средняя температура воздуха вырастет на 1,1 градуса. После этого пойдет постепенный спад температуры.
Завалишин является последователем теории, что глобальное потепление носит не антропогенный, а природный характер. Поэтому изменения климата не будут связаны с тем, сколько человек будет сжигать углеводорода. Он связывает рост температуры со снижением альбедо Земли — процента отраженной в космос энергии Солнца.
Ученый обратил внимание на то, что периоды повышения-понижения температуры случались и раньше. Каждый цикл состоит из десяти лет быстрого потепления и 40-50 лет медленного "остывания".
По данным синоптика, 2015-2016 годы были самими теплыми в России за многолетнюю историю метеонаблюдений.
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